Selon une psychologue de Harvard, si vous utilisez l'une de ces 9 phrases tous les jours, vous êtes plus résistant émotionnellement que la plupart des gens

Etonnant : avec ces 9 phrases clés vous pourrez booster votre résilience émotionnelle selon une experte de Harvard.

La Docteur Cortney S. Warren est une psychologue spécialisée dans les domaines du mariage, de l'addiction amoureuse et des ruptures. Elle a obtenu sa formation clinique à la Harvard Medical School. Selon elle, les personnes émotionnellement résilientes ont une réaction réfléchie face aux expériences douloureuses. Elles se permettent de vivre leur deuil et se concentrent sur ce qu'elles peuvent contrôler à l'instant présent.

Elle a remarqué que nombreuses sont les personnes qui ont du mal à adopter cette attitude. Cela demande de l'effort, de la pratique et une force mentale. Et est convaincue que si l'on emploie l'une de ces expressions chaque jour, on devient probablement plus résilient émotionnellement que la plupart :

1. "Je peux surmonter cela."

La résilience émotionnelle est associée à la persévérance et à la force mentale. Il est compris qu'il faut être fort et surmonter les adversités sans se laisser briser.

Expression similaire : "Aussi dur que cela puisse être, je peux le supporter."

2. "Je refuse de me considérer comme une victime."

Être résilient signifie que, face à la douleur d'un mauvais traitement, on change de perspective : au lieu de se dire "Je suis une victime et je ne peux rien y faire", on se demande "Comment puis-je grandir à partir de cela ?"

Expression similaire : "Même si j'ai été victime dans cette situation, je ne laisserai pas cela me définir ou ruiner mon avenir."

3. "La vie est difficile."

La résilience est associée à une acceptation basique que la vie n'est pas toujours juste, et que tout le monde traverse des épreuves émotionnelles. Accepter cette réalité aide à ne pas tout prendre personnellement quand des événements indésirables surviennent.

Expression similaire : "Tout ne se passera pas toujours comme je le voudrais. Mais c'est une partie du voyage."

4. "Cela aussi passera."

Les personnes résilientes croient que les obstacles et les défis peuvent sembler insurmontables sur le moment, mais rien dans la vie n'est permanent. Cela ne signifie pas que la douleur disparaîtra complètement, mais que l'on peut travailler pour les rendre moins traumatisants avec le temps.

Expression similaire : "Chaque jour est une opportunité pour aller un peu mieux."

5. "Que puis-je tirer comme leçon de cela ?"

L'ouverture d'esprit et la capacité à changer de perspective de "Pourquoi cela m'est-il arrivé ?" à "Que puis-je retirer de cela pour m'aider à grandir ?" peuvent aider à mieux naviguer à travers les hauts et les bas de la vie.

Expression similaire : "Il y a toujours une leçon, même dans les expériences les plus sombres — je dois juste trouver laquelle. Comment puis-je utiliser cette expérience pour me renforcer et me transformer ?"

6. "J'ai besoin de temps."

Un élément clé de la résilience est la flexibilité émotionnelle, soit la capacité à réguler ses émotions et à en diminuer l'intensité dans une situation donnée. Maîtriser cela peut nous aider à nous sentir plus forts face aux défis.

Expression similaire : "Je ressens une émotion forte, alors je vais prendre un moment avant de répondre ou de prendre de grandes décisions."

7. "J'ai encore de quoi être reconnaissant."

Nous sommes naturellement programmés pour détecter les menaces à notre bien-être. Mais les personnes résilientes trouvent le moyen de se tourner vers le positif, même en temps de difficulté.

Expression similaire : "Je peux traverser des moments difficiles, mais je trouve toujours de quoi être reconnaissant pour les belles choses de ma vie."

8. "C'est comme ça."

La clé de la résilience n'est pas de nier la réalité ou de chercher une raison pour se sentir mieux quant à pourquoi quelque chose est arrivé. Quand on arrive à un état d'acceptation radicale, la situation a moins de prise sur nous.

Expression similaire : "Je dois voir la réalité telle qu'elle est, même si ce n'est pas ce que je souhaite, afin de pouvoir avancer."

9. "Je lâche prise."

Rester enlisé dans le ressentiment, vouloir une revanche ou se concentrer sur la vengeance nous empêche d'avancer. Développer la résilience nécessite de parvenir à un état où l'on peut voir les situations difficiles de la vie pour ce qu'elles sont et de choisir activement de les laisser derrière nous.

Expression similaire : "Pardonner ne signifie pas que c'était acceptable; cela signifie simplement que je ne laisse plus cela me retenir."