Ménage de la fin de l'été : il y a des choses à faire dès maintenant - voici la liste

Fin août, on nettoie la maison de tout ce qui s'est accumulé pendant l'été. Consultez notre liste pratique des tâches ménagères à effectuer.

On entend souvent parler de nettoyage de printemps et de Noël, mais un nettoyage plus approfondi de la maison est également approprié à la fin de l'été. Ce nettoyage est essentiel pour organiser certains aspects de la maison avant la reprise du quotidien. Gardez cette liste à portée de main et mettez-vous au travail !

Lavage des fenêtres

Beaucoup pensent que les fenêtres sont à nettoyer une fois par an, au printemps. Cependant, les nettoyeurs les plus zélés le font deux fois, au printemps et en fin d'été. Si vos fenêtres n'ont pas été lavées au printemps, il est grand temps de le faire maintenant. On peut laver les fenêtres jusqu'en octobre, avant les premières intempéries.

La fin de l'été est la meilleure saison pour laver les fenêtres, car le soleil ardent ne sèche pas l'eau sur la vitre, rendant le lavage plus facile. Une légère pluie n'est pas un problème, bien au contraire : par temps nuageux, on voit bien la saleté qui se reflète dans les fenêtres.

Lavage des rideaux

En été, de nombreuses maisons laissent portes et fenêtres ouvertes, permettant à la poussière et à d'autres impuretés d'entrer. La poussière de l'extérieur adhère facilement aux rideaux pendant la saison estivale, il est donc recommandé de les laver dès que le temps commence à se rafraîchir. Ca tombe bien, dès ce week-end, le climat devrait être plus frais.

Nettoyage des tapis

Dans certaines maisons, il est de coutume de ranger les tapis pendant l'été, notamment dans les familles avec enfants qui marchent pieds nus à l'intérieur comme à l'extérieur. Lorsque les sols commencent à se refroidir et que les tapis sont sortis de leur stockage, il est important de vérifier leur propreté avant de les remettre en place.

Nettoyage de la poussière accumulée en hauteur

Il est recommandé de nettoyer la poussière accumulée en hauteur tout au long de l'année, en particulier dans la cuisine où la poussière grasse adhère facilement aux surfaces. Mais en fin d'été, il est particulièrement recommandé de le faire pour les mêmes raisons que le lavage des rideaux.