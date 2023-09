Les milliardaires s'offrent la vie éternelle - ils dépensent des millions pour devenir immortels

Ils veulent avoir 50 ans à 90 ans et pour cela ils sont prêts à dépenser des millions de dollars chaque semaine dans des traitements expérimentaux.

Il y a quelque temps, Bryan Johnson, entrepreneur américain en technologie, dépensait des centaines de milliers de dollars chaque mois pour transfuser le plasma jeune de son fils adolescent dans son propre corps vieillissant. Aujourd'hui, il consacre 2 millions de dollars par an à une équipe de recherche dédiée à comprendre comment nous pourrions vivre plus longtemps. Et il n'est pas le seul à Silicon Valley à s'être lancé dans cette quête de la vie éternelle.

La course pour contrer le vieillissement a pris un élan réel en 2017 avec le lancement d'Ambrosia, une startup de Jesse Karmazin qui proposait des transfusions de plasma pour prévenir le vieillissement. Des centaines de clients, majoritairement âgés de 60 ans, ont payé 8 000 dollars pour participer à ce qui était essentiellement encore un essai.

Les travaux de recherche continuent. Michael et Irina Conboy, professeurs au département de bio-ingénierie de l'Université de Californie à Berkeley, ont découvert que le mélange du sang de souris âgées avec celui de souris jeunes donnait un profil sanguin "plus jeune". Cette découverte pourrait révolutionner la recherche sur les maladies liées à l'âge. Toutefois, le couple insiste sur le fait que cela ne rendra pas nécessairement les personnes âgées "jeunes".

La quête de l'immortalité ne se limite pas aux transfusions de plasma. Les milliardaires cherchent aussi d'autres solutions. L'année dernière, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et troisième personne la plus riche du monde, a investi dans Altos Labs, une start-up travaillant sur la "programmation de la régénération cellulaire". Peter Thiel, co-fondateur de PayPal, a investi des millions dans la Methuselah Foundation, une organisation à but non lucratif qui vise à rendre "90 ans le nouvel âge de 50 d'ici 2030".

Il est toutefois essentiel de signaler les préoccupations éthiques soulevées par ces avancées, en particulier compte tenu du pouvoir croissant des milliardaires dans ce domaine. Certains craignent que certains groupes de personnes soient exclus de cette nouvelle réalité, en fonction des décisions prises par ceux qui détiennent les clés de ces technologies. Aujourd'hui, bien que la mortalité soit encore inévitable, il est clair que l'obsession de l'humanité pour l'immortalité ne fait que s'intensifier, alimentée par les avancées technologiques et le désir de transcender nos limites biologiques.