Enfants uniques, ce que la science dit vraiment sur l'impact de ne pas avoir de frères et soeurs

Les enfants uniques sont-ils vraiment égoïstes, autoritaires, maladroits socialement, jaloux ? Pas tout à fait selon la science. En revanche ils ont d'autres caractéristiques bien particulières.

La mauvaise réputation des enfants uniques les précède. Égoïstes, autoritaires, maladroits socialement, jaloux, habitués à obtenir ce qu'ils veulent et, qui plus est, souvent de mauvaise humeur. Cependant, de nombreuses études montrent que ces traits ne sont pas nécessairement associés aux enfants uniques et que, à bien des égards, ils ne sont pas particulièrement différents des enfants qui ont des frères et sœurs.

"Les faits, en général, ne confirment pas l'idée que les enfants qui grandissent en tant qu'enfants uniques ont un déficit en compétences sociales par rapport à ceux qui ont des frères et sœurs", a déclaré à la BBC Alice Goisis, professeure associée de Démographie au Centre d'Études Longitudinales de l'University College de Londres. Ces enfants sont "comparables en termes de personnalité, de relation avec leurs parents, de réussite, de motivation et d'adaptation personnelle à ceux qui ont des frères et sœurs", ajoute la chercheuse.

Une étude menée par Goisis et ses collègues montre que d'autres facteurs, tels que la situation socio-économique de la famille ou les ressources émotionnelles des parents, ont un impact plus significatif sur le développement des enfants. Même si certaines recherches montrent des différences, Goisis indique que ces disparités sont dues au contexte et non au fait d'être enfant unique en soi.

"Nous avons trouvé, par exemple, qu'au Royaume-Uni, où être enfant unique est souvent le signe d'avoir grandi dans une famille privilégiée, ces enfants avaient plus tard dans la vie forme égale ou meilleure que ceux qui avaient des frères et sœurs."

"Tandis qu'en Suède, où la norme est d'avoir deux enfants et où les enfants uniques proviennent souvent de familles moins aisées, ces derniers ont une forme plus fragile plus tard dans leur vie", note Goisis.

Si l'impact en termes cognitifs ou de sociabilité n'est pas significatif, et est davantage lié au contexte dans lequel l'enfant grandit, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas observer de différences. Chaque position au sein de la famille, qu'il s'agisse de l'aîné, du cadet ou du benjamin, présente ses avantages et inconvénients, à indiqué à la BBC Linda Blair, psychologue clinicienne basée au Royaume-Uni. Une des avantages qu'elle a observé est l'excellence linguistique des enfants uniques. "Cela est dû à l'apport linguistique des parents, qui n'est pas interrompu par celui d'autres enfants, et qui est essentiel pour le développement du cerveau au cours des premiers 24 à 36 mois de vie."

À l'inverse, ne pas avoir de frères et sœurs peut placer l'enfant dans une position moins avantageuse. "Des études montrent que les frères et sœurs peuvent avoir un effet protecteur en cas de relation parentale dysfonctionnelle", explique Adriean Mancillas, psychologue américaine. Un autre inconvénient est le manque d'"intelligence de rue" chez les enfants uniques, une sorte d'intelligence pratique qui ne peut être apprise qu'en vivant avec des personnes du même âge.