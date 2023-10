Vous vous réveillez souvent à 3h29 du matin ? Il y a une bonne raison à cela

Si vous n'arrivez pas à dormir au milieu de la nuit, sachez que vous n'êtes pas seul. En effet, des millions de personnes connaissent cela chaque nuit - et une étude montre que c'est dû à quelque chose de tout à fait normal.

Vous êtes-vous réveillée cette nuit vers 3h29 ? Si c'est le cas, il y a effectivement une bonne raison - que vous soyez un homme ou une femme. Commençons par les femmes. Selon une étude, trois femmes sur quatre déclarent que l'insomnie est l'un des effets secondaires de leur ménopause. Et selon cette même étude, 3h29 est précisément le moment le plus courant pour ces femmes de se réveiller. Et il y a une explication tout à fait naturelle à cette insomnie.

Pendant la ménopause, les hormones du corps changent, ce qui entraîne une diminution de la production de mélatonine. Cette hormone régule notre rythme circadien et assure un sommeil profond et réparateur. Et quand il y en a moins, il y a aussi moins de sommeil - ou du moins un sommeil de moins bonne qualité. Selon l'étude, publiée à l'occasion de la Journée Mondiale de la Ménopause le 18 octobre, 69 % des femmes affirment que l'insomnie a un effet négatif sur leur bien-être.

Si les femmes sont concernées par la ménopause, les hommes ont aussi leur lot de problèmes. Les hommes âgés de 40 à 50 ans peuvent éprouver un état qui ressemble beaucoup à la ménopause des femmes, appelée andropause chez les hommes. Contrairement aux femmes, il n'y a pas de signe clair - comme l'arrêt des menstruations - pour marquer cette transition chez les hommes. Cependant, pour les deux sexes, il y a une baisse du niveau d'hormones, ce qui peut entraîner des problèmes de sommeil.

Hommes et femmes commettent souvent une grave erreur lorsqu'ils ou elles se réveillent au milieu de la nuit : regarder leur téléphone. C'est une très mauvaise idée, expliquent les chercheurs derrière l'étude : "Il est inquiétant que tant de personnes se tournent vers les écrans, car cela risque de sur-stimuler le cerveau, rendant le sommeil encore plus difficile", déclare la Dr. Clare Spencer. Elle recommande plutôt d'adopter de bonnes routines de sommeil et d'utiliser des techniques de relaxation lorsque l'insomnie frappe.

Se réveiller au beau milieu de la nuit, par exemple à 3h29, peut s'avérer particulièrement frustrant. Tout d'abord, il est essentiel de rester calme et d'éviter de fixer l'horloge. En effet, se stresser à propos du temps qui reste avant le réveil ne fait qu'augmenter l'anxiété et éloigner le sommeil. Adopter une technique de respiration profonde, telle que la méthode 4-7-8, peut être utile. Inspirez profondément, retenez votre souffle, puis expirez lentement. Cette technique permet souvent de calmer l'esprit et le corps.

Assurez-vous également que votre chambre est propice au sommeil : elle doit être sombre, silencieuse et à une température confortable. Il est primordial d'éviter tout écran, car la lumière bleue peut perturber votre cycle de sommeil. Si après une vingtaine de minutes, vous êtes toujours éveillé, essayez de lire un peu ou de vous lever brièvement pour une activité douce avant de tenter à nouveau de vous coucher.