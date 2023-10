Pourriez-vous devenir conducteur de train? La SNCF recrute des dizaines de conducteurs partout en France - la formation est offerte

De nombreux avantages, une formation offerte et la possibilité d'être le maître à bord : c'est ce que propose le métier de conducteur de train. Et des dizaines de postes sont ouverts.

Chaque jour, 5 millions de personnes montent à bord des 15 000 trains qui sillonnent la France. Derrière ce chiffre impressionnant, il y a les conducteurs de train. Si vous avez toujours rêvé d'être au cœur de cette aventure, il est peut-être temps de prendre votre envol, car la SNCF est actuellement à la recherche de nouveaux talents pour rejoindre ses rangs. En tant que conducteur, vous serez non seulement responsable de la sécurité des voyageurs et des marchandises, mais aussi de la régularité et de la ponctualité du trafic. Vous serez l'unique maître à bord de votre cabine, et en liaison constante avec les équipes SNCF pour assurer le bon déroulement des missions. Ces postes sont disponibles dans quasiment toute la France et sont accessibles sur le site Internet de recrutement de la SNCF.

Selon votre profil et les besoins de l'entreprise, deux parcours de formation gratuite vous seront proposés. Le premier, d'une durée de 6 mois, vous permettra de préparer et de conduire des trains destinés aux voyageurs, tandis que le second, d'une durée d'un an, vous permettra de conduire des trains de voyageurs sur les lignes commerciales. Quel que soit le parcours choisi, vous serez formé aux procédures de sécurité et à la signalisation ferroviaire, garantissant ainsi la sécurité et le confort des passagers.

Si vous êtes préoccupé par la stabilité et la progression de carrière, la SNCF est l'employeur idéal. L'entreprise assure une formation complète pour ceux qui souhaitent se lancer dans la conduite de trains. De plus, elle propose régulièrement des formations internes spécifiques pour permettre aux conducteurs d'évoluer vers d'autres postes. La rémunération à l'issue de la formation initiale est également attractive, allant jusqu'à 2800 euros par mois en fonction de votre profil et de votre expérience. En rejoignant la SNCF, vous aurez également accès à de nombreux avantages. Au-delà de la rémunération, l'entreprise propose une aide au logement, une protection sociale, des facilités de voyage, une épargne salariale, et bien d'autres avantages liés au comité d'entreprise.

Quant aux prérequis pour postuler, ils ne sont pas restrictifs. Que vous soyez titulaire d'un bac +2 ou 3, d'un Bac, d'un CAP, BEP ou d'autres diplômes similaires, vous êtes invité à postuler. La SNCF cherche avant tout des individus possédant des qualités essentielles telles que l'autonomie, la rigueur, la réactivité, la concentration, le sang-froid, la responsabilité et la ponctualité.Si vous êtes tenté par l'aventure, n'hésitez pas à vous familiariser avec les métiers de la conduite en vous inscrivant au MOOC proposé par la SNCF, qui vous offrira un aperçu du métier et vous permettra d'intégrer un processus de recrutement privilégié.