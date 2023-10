Le gagnant du jackpot de 47 millions d'euros du loto continue de se rendre au travail à 4h30 du matin : "Je ne peux pas les laisser seuls dans le noir"

Ce jour là, il devait acheter de la pâte à tarte pour son dîner. Il a décidé de jouer au loto et sa vie a changé. Avec des dizaines de millions sur son compte, il préfère continuer d'aller au travail car les autres comptent sur lui.

Pierre Richer avait de nombreuses raisons d'être reconnaissant lorsqu'il a découvert avoir remporté le jackpot de 50 000 000 dollars (environ 47 millions d'euros) lors du tirage Lotto Max, le loto du Québec, du 6 octobre. Malgré cette récompense bouleversante, Richer était de retour au travail à 4h30 le lundi suivant, en tant que chauffeur et responsable des expéditions dans une entreprise de restauration. Il a déclaré qu'il n'a pas l'intention de prendre sa retraite pour le moment — et qu'il continue de travailler tous les jours.

"Je ne peux pas les laisser seuls dans l'obscurité. Sans moi, le département des expéditions ne peut fonctionner," a déclaré Richer lors d'une conférence de presse organisée par Loto-Québec. L'homme modeste était simplement en train d'acheter de quoi préparer son dîner avec sa fille, lorsqu'il a décidé d'acheter un billet de Lotto Max ce jour-là. Par coïncidence, si la pâte à tarte n'avait pas été en promotion, Richer a dit qu'il n'aurait pas été dans cet endroit et qu'il n'aurait sans doute pas acheté de billet.

Ce n'est que le jour suivant le tirage que sa fille et son conjoint ont décidé de vérifier le billet de Lotto Max en ligne pour voir s'ils avaient gagné. La fille de Richer a crié lorsqu'elle a vu que Richer avait coché tous les sept numéros de la Lotto Max 04, 17, 20, 23, 25, 27 et 41, ce qui lui a valu son gros gain. Malgré l'excitation, Richer a à peine réagi à son prix de plusieurs millions de dollars lorsqu'on l'a appelé dans la pièce. "Je suis entré dans la pièce et ils me l'ont dit," a déclaré Richer. "J'ai dit 'OK' et je suis sorti."

Richer a dit qu'il pourra enfin réaliser son rêve d'avoir une maison en périphérie de Montréal avec ses gains, envoyer sa famille en vacances, et renouveler sa voiture. Avec une carrière de 40 ans dont il peut être fier, Richer dit qu'il prendra un peu de temps pour lui, mais n'a pas l'intention de prendre sa retraite de sitôt. "Je me sens pareil," a dit Richer. "Rien n'a changé." "L'année dernière, nous avons remis 1,5 milliard de dollars aux gagnants de la loterie," déclare Jean-François Bergeron, président et PDG de Loto-Québec. "Nous sommes si fiers de contribuer à la communauté de cette manière et d'aider les gens à réaliser leurs projets."