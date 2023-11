Les supermarchés ont une nouvelle méthode pour empêcher les vols et cela ne va pas vous plaire

Cette nouveauté aux caisses automatiques est faite pour empêcher le vol. Mais elle va faire perdre leur temps aux personnes honnêtes.

Le vol est un défi constant pour les supermarchés. Certaines personnes volent par criminalité, tandis que d'autres le font par nécessité, faute de moyens pour acheter ce dont ils ont besoin. Mais dans tous les cas, c'est le supermarché qui paie. Et les vols sont en forte augmentation : une hausse d'environ 20% en 2022 aux Etats-Unis par exemple.

Le développement des caisses en libre-service n'a pas aidé à résoudre le problème. En effet, l'absence de caissiers rend plus facile pour les clients d'omettre sciemment de scanner certains articles, tout en conservant la possibilité de dire qu'il s'agissait d'une étourderie. Sans compter les personnes qui ne tentent pas de voler mais qui omettent véritablement de scanner un article.

Pour résoudre ce problème, les détaillants ont essayé diverses solutions. Et come souvent c'est aux Etats-Unis que les nouveautés arrivent. Ainsi, une ancienne employée de Walmart (la plus grande chaine de supermarchés américaine) a récemment révélé sur TikTok les mesures extrêmes pour combattre le vol aux caisses en libre-service.

Selon elle, les employés de Walmart travaillant dans ces zones sont équipés de dispositifs portables appelés "TC Devices", leur permettant de surveiller en temps réel les achats des clients aux caisses en libre-service. "Nous pouvons voir tout ce que vous achetez, connaître le total de vos achats et le coût de chaque article", a-t-elle indiqué. Elle a également montré à quoi ressemble l'écran du dispositif TC, qui affiche un reçu en cours des achats du client.

Les employés munis de ces appareils peuvent mettre en pause la caisse en libre-service d'un client et prétendre qu'il y a un problème avec la machine s'ils soupçonnent un vol. Une fois le bouton "pause" activé, la caisse en libre-service semble entrer en erreur. "À ce stade, vous n'avez d'autre choix que d'appeler à l'aide et, une fois que nous arrivons, nous faisons semblant qu'il y a un problème avec la machine", a-t-elle ajouté.

"En réalité, il n'y a aucun problème avec la caisse car nous avons intentionnellement mis en pause votre transaction, mais nous soupçonnons que vous êtes en train de voler." Si les employés suspectent un vol, ils retirent tout du sac du client en prétendant qu'ils vont les encaisser à une autre caisse. "À ce stade, ils vous emmèneront à une caisse principale où il y a un véritable caissier pour vous encaisser. Le message est clair : Ne volez pas aux caisses en libre-service de Walmart. Ils peuvent voir tout ce que vous faites", a-t-elle conclu.

Le problème dans tout cela c'est que si vous êtes honnête et que l'employé s'est trompé en vous soupçonnant, vous allez devoir suivre le même parcours qu'un client malhonnête. C'est-à-dire devoir aller à une autre caisse pour qu'un caissier s'occupe de vous. Et vous allez alors perdre beaucoup de temps. Reste donc seulement à savoir combien de temps cette nouvelle astuce des supermarchés va mettre pour arriver en France !