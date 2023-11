Une chaîne de supermarchés a pris une décision surprenante : abandonner les caisses en libre-service

La disparition des caissières n'est pas une fatalité. Et cette chaîne de magasin a décidé de le prouver : les machines partent à la poubelle et les caissières reviennent !

En France, presque toutes les chaînes de supermarchés ont adopté les caisses automatiques et cette tendance semble sans fin. Ces technologies promettent une plus grande efficacité mais cette évolution n'est pas sans controverse. La crainte que le métier de caissier puisse disparaître est une préoccupation croissante, d'autant plus que les caisses automatiques gagnent en popularité.

Cependant, dans d'autres pays comme le Royaume-Uni, la tendance s'inverse. C'est le cas de Booths, qui a annoncé qu'il allait éliminer les caisses automatiques dans la plupart de ses magasins. La chaîne Booths compte 27 magasins et dans tous sauf deux, les caisses en libre-service seront remplacées par de vrais caissiers.

Cette chaîne avait misé sur ce service en libre-service, l'adoptant dans presque tous ses établissements. Cependant, elle a fait marche arrière, préférant se concentrer sur un service plus personnalisé pour les clients. "Nous aimons parler aux gens", a déclaré le directeur de Booths, Nigel Murray, lors de cette annonce. "Nous sommes très fiers de nous diriger vers un scénario où nos clients sont servis par des personnes, des êtres humains", ajoute-t-il, soulignant qu'au lieu de miser sur l'intelligence artificielle, ils opteront pour une "véritable intelligence".

Mais ce n'est pas seulement la manière de traiter les clients qui a influencé cette décision. Le fait que les caisses automatiques soient "peu fiables et lentes" a également joué un rôle dans ce changement, car de nombreux clients avaient du mal à distinguer certains produits lors du paiement. Ce changement est réalisé car une récente enquête auprès des clients de la chaîne a révélé que les gens trouvent les caisses en libre-service difficiles à utiliser. Sans parler des vols qui sont facilités par la caisse automatique car les gens mal intentionnés peuvent facilement dire qu'ils ont oublié de scanner un article.

Ainsi, cette décision a entraîné le retour des employés dans presque tous les magasins Booths. Cependant, des caisses rapides seront conservées pour ceux qui font de petits achats. Les seules exceptions sont deux magasins qui continueront de fonctionner en libre-service en raison de la grande affluence de clients dans ces deux emplacements.