Tri des poubelles : les règles changent le 1er janvier avec 35 euros d'amende pour ceux qui ne les respecteront pas

A partir du 1er janvier 2024, le tri des poubelles va changer. Voici la nouvelle règle à connaître si vous voulez éviter les 35 euros d'amende.

À partir du 1er janvier 2024, de nouvelles règles entrent en vigueur en France concernant le tri des déchets, en particulier les biodéchets. Jusqu'à présent nous les jetions dans les poubelles classiques. C'est fini ! Dès le début de l'année prochaine, il faudra faire preuve de vigilance accrue pour trier correctement ces déchets.

Les biodéchets, représentant environ 30% des ordures ménagères des Français, comprennent les déchets biodégradables tels que les épluchures de légumes, le marc de café, le pain, les croutes de fromage, ou encore les fleurs fanées. Leur traitement adéquat est crucial car, lorsqu'ils sont décomposés naturellement, ils contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est pour cela qu'il faudra désormais les trier à part des autres déchets. Ces changements, issus de la loi anti-gaspillage de 2020, veulent réduire l'impact environnemental des déchets organiques.

Contrairement à certaines informations trouvées sur Internet, il ne sera pas obligatoire d'avoir un composteur chez soi. Pour la plupart des gens c'est totalement irréaliste car un composteur demande de la place, sent parfois mauvais et il faut avoir l'usage du compost produit par une famille. En réalité, l'objectif est de fournir à chaque foyer une solution pour trier ces déchets. Les options disponibles incluent des bacs de compostage individuels ou collectifs, mais aussi une collecte séparée sans compostage. Cela veut dire que dans certaines villes, il y aura (ou il y a déjà) une poubelle de plus à sortir. En général de couleur marron, elle est destinée à recycler ces fameux biodéchets.

Certaines municipalités offrent déjà des solutions de compostage, comme les composteurs collectifs installés à Paris. D'autres proposent des bacs individuels ou des conteneurs collectifs pour une collecte spécifique. Ces initiatives permettront une transition plus douce vers le nouveau système de gestion des déchets.

Attention car pour les particuliers, une amende forfaitaire de 35 euros sera appliquée en cas de non-respect des nouvelles règles de tri. Toutefois, une certaine souplesse est attendue durant cette année de transition. Enfin, pour ceux vivant en copropriété ou dans des résidences gérées par un bailleur social, l'installation d'un bac à compost nécessite une approbation. Celle-ci peut être obtenue par accord du conseil syndical ou, dans certains cas, par un simple accord par mail.