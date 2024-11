C'est bientôt ! Voici la date à ne pas rater pour réserver un voyage - les avions et les hôtels sont bien moins chers

Saviez-vous que le Black Friday du voyage existe ? Vous pourrez profiter de promos jusqu'à 50 % pendant cette journée exceptionnelle qui aura lieu dans quelques jours seulement.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les Français ne se dirigent pas vers les chalets enneigés pour célébrer les fêtes de fin d'année. Ils choisissent plutôt de les passer aux quatre coins du monde. Selon une étude réalisée par le moteur de recherche Kayak en novembre 2024, c'est Bangkok qui attire le plus de touristes en ce moment, juste devant New York, Londres et Saint-Denis à la Réunion.

Mais avec un prix moyen allant de 100 à plus de 1000 euros, les vols pour ces destinations sont souvent bien au-dessus de nos budgets. Pour pallier ce problème, les compagnies aériennes ont décidé de s'approprier le concept du Black Friday et de baisser considérablement leurs prix à une date très précise. Inventé aux États-Unis en 2017, le "Travel tuesday" ("mardi du voyage") a depuis atteint la France et est pratiqué par de nombreuses compagnies comme Lufthansa, Air France, ou British Airways.

Mais les avions ne sont pas les seuls à proposer ces super promos. Les voyagistes, les croisières et les hôtels fournissent aux aussi généralement de grosses réductions à cette date. Si vous envisagez de partir en vacances dans les prochains mois, ne ratez pas la date fatidique !

© Adobe Stock

Aux États-Unis, cette opération a été fixée au mardi qui suit Thanksgiving. Mais en Europe, cette journée qui célèbre la fin des récoltes n'est pas très connue. On préfère donc expliquer qu'elle a lieu le premier mardi qui suit le Black Friday. Le Travel Tuesday de cette année sera ainsi organisé mardi 3 décembre 2024.

À quoi peut-on s'attendre pour les offres de cette année ? Tout d'abord, il faut savoir que les offres de vol nationaux ou internationaux varient d'une compagnie à une autre. Il est donc recommandé de consulter chaque application indépendamment pour ne rien rater. Côté hôtels, vous pouvez vous rendre sur le site d'hébergement Booking.com par exemple, qui a dors et déjà annoncé sa participation. Pour ne passer à côté d'aucune offre, nous vous conseillons d'activer les alarmes, qui vont préviendront à chaque bon deal. Il est aussi et surtout recommandé de rester flexibles sur ses dates de voyage.