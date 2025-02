Lego menacée par une grande marque - elle va bientôt sortir ses propres briques de construction

Lego ne sera plus la seule marque à vendre des briques de construction pour adultes et pour enfants. Une enseigne concurrente arrive très bientôt sur le marché.

C'est la fin d'un monopole. Fondée en 1932, Lego est devenue en seulement quelques années l'entreprise de jouets pour enfants la plus rentable du monde. Pour garder sa place de reine des briques de construction tout en imposant les prix comme bon lui semble, l'enseigne danoise s'est depuis diversifiée. Collaborations avec des marques iconiques de la pop culture ou de grandes équipes de sport, représentation d'œuvres d'art comme la Joconde ou La Nuit Étoilée... Lego n'a reculé devant rien pour être identifiée comme la marque de jouets pour adultes par excellence.

Mais cette hégémonie semble aujourd'hui prendre fin. L'un des principaux concurrents de Lego a annoncé en début d'année qu'il se lançait à son tour dans la commercialisation de briques de construction pour adultes. Forte du succès triomphant du film Barbie et de son expérience dans les briques pour enfants depuis son rachat de Mega Blocks en 2014, la marque américaine Mattel s'apprête à faire de la concurrence au mastodonte européen.

Pour l'instant, Mattel souhaite cultiver le mystère qui règne autour de sa nouvelle gamme, qui portera le nom Mattel Brick Shop. La marque a tout de même dévoilé la date à laquelle ses premières briques seront disponibles à l'achat. Il faudra donc attendre le mois de mai 2025 pour découvrir les premiers designs imaginés par la marque.

© Mattel

Côté tarifs, Mattel n'a pas été plus loquace. Il semble vouloir se différencier du géant Lego grâce à des "prix compétitifs". Pour rappel, un "petit set" de moins de 200 pièces est vendu pour un prix moyen de 20 € par la marque hégémonique danoise. Les sets moyens et grands peuvent atteindre 250 € tandis que les coffrets collectors grimpent parfois jusqu'à la modique somme de plusieurs milliers d'euros.

On sait par contre que cette nouvelle gamme sera basée sur des nouveautés. Ses briques carrées, ressemblant étrangement à celles de Lego, offriront "des fonctionnalités, des matériaux et des techniques innovants, incitant les fans à repousser les limites de leur créativité.", peut-on lire sur la page internet dédiée à la gamme. "Découvrez une expérience unique avec des briques de qualité, un assemblage précis et des manuels clairs et faciles à suivre." De quoi faire patienter les petits et les grands avec des rêves plein la tête !