Ce document sera obligatoire pour tous ceux qui veulent aller à Londres cette année - voici combien il va coûter

À partir d'avril 2025, une nouvelle autorisation deviendra obligatoire pour entrer au Royaume-Uni. Mauvaise nouvelle : elle sera payante.

Cinq ans après le Brexit, les conséquences continuent de se durcir pour les touristes. Depuis le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, les voyageurs français doivent présenter un passeport valide pour entrer sur le territoire, une carte d'identité ne suffit plus.

Dans quelques mois, avoir un passeport en règle ne suffira non plus pour aller découvrir Big Ben, Westminster ou Picadilly Circus. À partir du 2 avril 2025, les ressortissants européens auront besoin d'un permis de voyage spécial pour entrer et circuler dans les quatre pays du Royaume-Uni : l'Angleterre, l'Écosse, les Pays de Galles et l'Irlande du Nord.

Similaire à l'ESTA, requis pour les États-Unis, l'autorisation de voyage électronique sera payante et obligatoire pour toute personne voulant entrer sur le territoire. Les adultes, les enfants, mais aussi les bébés devront donc payer 10 livres sterling s'ils veulent franchir la frontière. Attention, cette obligation s'appliquera aussi aux passagers en transit.

Valable deux ans ou jusqu'à la date d'expiration du passeport, l'ETA permettra de séjourner au Royaume-Uni pour une durée maximum de six mois. Déjà ouverte au Qatar, à Bahreïn, au Koweït, à Oman, à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, la plateforme de demande sera disponible en Europe à partir du 5 mars 2025.

Selon les informations données sur le site officiel gov.uk, il faudra compter environ trois jours ouvrés pour savoir si une demande d'ETA a été validée. Mais attention, nous vous conseillons de vous y prendre le plus tôt possible si vous avez planifié un voyage en avril ou en mai. En effet, le ministère de l'Intérieur a déjà estimé que 30 millions de visiteurs en feront la demande chaque année. Pendant les premiers mois, le dispositif risque donc d'être surchargé et les demandes pourraient bien prendre plus de temps que prévu.

Cependant, une exception existe : au printemps, l'ETA ne sera pas requise dans un cas bien précis. Le ministre d'État aux Affaires intérieures du Royaume-Uni, David Hanson, a en effet confirmé que les groupes scolaires français "composés d'enfants de moins de 18 ans" seraient temporairement exemptés de l'obligation. Mais cela ne signifie pas pour autant que tout est réglé : le gouvernement britannique a annoncé réfléchir à la mise en place d'un dispositif spécifique pour les groupes scolaires.