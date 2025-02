Au frigo ou dans le placard ? Heinz met fin au débat sur le meilleur endroit pour conserver le ketchup

Il est possible que vous n'ayez jamais conservé le ketchup Heinz au bon endroit.

On en trouve une bouteille dans toutes les cuisines de France, mais elle n'est jamais entreposée au même endroit. Depuis 150 ans, le ketchup de la marque Heinz s'est imposé comme étant l'un des condiments les plus populaires du monde. Pourtant, même si tout le monde en a déjà mangé au moins une fois dans sa vie, personne ne le range au même endroit. Un sondage mené auprès de 2500 Britanniques a même relevé que les réponses sont presque également réparties entre ceux qui préfèrent le conserver dans le placard et ceux qui préfèrent le conserver au frigo.

Et qui de mieux pour mettre fin au débat une fois pour toutes que la direction de la marque en personne ? Interrogée par le journal britannique Daily Mail, Heinz a été très clair. "Il n'y a qu'une réponse correcte", explique l'entreprise avant de compléter "Bien que nous soyons conscients que de nombreux fans de ketchup Heinz ont stocké leur ketchup dans le placard, nous sommes heureux de vous informer qu'il doit être conservé au réfrigérateur". Et cette annonce a de quoi choquer quand on sait que, dans la plupart des restaurants, les bouteilles sont conservées à l'air libre !

Pas besoin de paniquer pour autant, il n'y a aucun risque pour la santé. Ce conseil est donné à titre d'indication, pour obtenir "de meilleurs résultats" et donc un meilleur goût, tout simplement. C'est pour cette raison que la sauce à base de tomates, de sucre et de vinaigre peut être entreposée à l'air libre par les supermarchés ou les fast-foods sans danger.

© Sipa

C'est une fois ouverte que la bouteille de ketchup doit impérativement être entreposée dans le frigo. Exposés à la température ambiante et à l'humidité, sa texture et son goût risquent de changer. À long terme, des moisissures et des bactéries peuvent apparaître, surtout si le ketchup est exposé à des températures élevées en été par exemples. Hors du frigo, le ketchup et le reste des sauces doivent donc être conservés dans un endroit sec et frais et consommés dans la semaine qui suit leur ouverture.

Parmi les quelques chiffres et anecdotes à connaitre sur la marque américaine, on peut noter qu'environ 650 millions de bouteilles sont vendues chaque année, dont 26 millions en France. Homologué par la NASA en 1999, le ketchup Heinz est même présent à bord de la Station spatiale internationale. L'étiquette est la même depuis sa création en 1876, à cette période, le ketchup Heinz s'appelait "Catsup".