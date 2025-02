Ce produit bien connu a été retiré des rayons - Il est introuvable dans tous ces supermarchés

Plusieurs articles adorés par les Français sont introuvables dans les rayons de l'une des plus grandes chaînes de supermarchés du pays.

Le conflit sera donc réglé sur la place publique. Depuis quelques jours, les consommateurs sont surpris de découvrir plusieurs rayons des enseignes Intermarché et Netto complètement vides. À la place, une petite pancarte a été installée. Elle explique avec un certain humour que ces articles ne sont pas près de revenir.

Si Mars, Bounty, M&M's, ou encore Sneakers se sont volatilisés des rayons du groupe Les Mousquetaires, c'est parce que l'industriel Mars Incorporated et l'enseigne n'arrivent pas à s'entendre sur les tarifs de leurs échanges. Le groupe Mars a donc cessé de livrer ses produits dans l'attente d'un accord.Intermarché et Netto accusent de leur côté le groupe Mars de bloquer les livraisons en demandant des sommes beaucoup trop importantes. Refusant de payer, Les Mousquetaires ont donc préféré installer des pancartes arborant le message "Mars attaque" en référence au film éponyme sorti en 1996. Ce slogan est suivi de la phrase "Mars a décidé de ne plus nous livrer, car nous voulons juste négocier leur augmentation de prix injustifiée".

© Groupement Mousquetaires

À l'inverse, le groupe américain connu pour ses diverses barres chocolatées accuse Intermarché de "refus de la prise en compte de la hausse de matières premières sans précédent, en particulier le cacao, qui a bondi de 70 % en un an", a-t-il expliqué à BFM Business. La hausse du cours du cacao en 2023 puis 2024 a également poussé des marques connues comme Lindt et Milka à augmenter leurs prix ou réduire la taille de leurs produits.

Le groupe américain a aussi justifié sa décision d'arrêter les livraisons, en affirmant vouloir "sauvegarder l'équilibre économique de nos activités de production situées en France – et des filières agricoles qui nous fournissent". L'huile de palme et le sucre, également utilisés dans les différentes recettes du groupe américain, ont également respectivement augmenté de 50 % et 20%.

Balisto, Twix, Celebrations, Snikers… Si les conflits tarifaires ne sont pas résolus avant le 1ᵉʳ mars à minuit, date précise à laquelle les négociations commerciales annuelles prendront fin, les produits pourraient donc disparaître définitivement du catalogue de Netto et Intermarché.