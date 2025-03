Le groupe Casino va bientôt fermer 83 magasins en France - la date est confirmée

Le groupe Casino perd l'un de ses plus gros franchisés. On sait déjà quels magasins sont concernés et quand ils vont fermer.

L'hémorragie continue pour Casino. Tombé dans une grande difficulté financière il y a plusieurs mois, le groupe de supermarchés français a été contraint de céder 366 magasins à Intermarché, Carrefour et Auchan début 2024. Il a également fermé définitivement les portes de plusieurs dizaines d'établissements au cours de l'année. Cette fois, c'est l'un de ses plus gros franchisés qui choisit de quitter le navire. Et il ne part pas seul, puisqu'il emmène ses 83 magasins avec lui.

C'est le groupe Magne, implanté dans le sud-est et le sud-ouest de la France qui a officialisé son intention de se séparer de Casino, qu'il avait rejoint en 2022. Même allégée de ces établissements, qui lui avaient rapporté 16 millions d'euros de volume d'affaires en 2024, la direction de Casino se dit toujours confiante quant au redressement de ses finances d'ici 2026. "Cette décision s'inscrit pleinement dans la volonté du nouveau Casino de privilégier la rentabilité plutôt que la recherche de parts de marché à tout prix", a-t-elle assuré.

© SIPAPRESS

Situés en Ardèche, en Lozère, en Aveyron, dans le Gard, le Lot ou encore le Cantal, les 83 magasins concernés perdront leur bannière Vival, Spar ou Casino à partir du 1ᵉʳ avril 2025. "Ce n'est que 1 % du parc total", rassure la direction du groupe. "Casino entend poursuivre le développement et la consolidation de son réseau de proximité en s'associant avec des partenaires qui partagent ses ambitions." Pour rappel, le groupe tricolore a récemment conclu des partenariats stratégiques avec Total, Sherpa et Avia Thévenin Ducrot.

Si Magne quitte Casino, c'est en grande partie à cause des problèmes de réapprovisionnement récurrents qu'il dénonçait depuis plusieurs mois. Le taux de service - le pourcentage de demandes de produits satisfaites dans les délais convenus avec les clients - était même tombé à 80 % pendant l'hiver.

Pour l'instant, rien n'est sûr quant à l'avenir des 83 établissements qui quittent le groupe. Seule la rumeur d'une reprise par le concurrent Carrefour circule et alimente les discussions. Joint par le magazine LSA, Carrefour n'a pour l'instant pas souhaité confirmer l'information. Le groupe avait déjà récupéré les 92 magasins de Puig & Fils, un autre ex-franchisé de Casino, en janvier.