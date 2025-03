Ce nouveau produit Ikea coûte moins de 3 euros, il est pourtant léger et très résistant

Noté plus de 4,5/5 par les consommateurs, ce produit va convenir aux sportifs, aux étudiants, à ceux qui travaillent dans des bureaux et à beaucoup d'autres.

Si Ikea a réussi à s'imposer comme le leader de l'ameublement depuis sa création en 1943, c'est grâce à ses prix abordables, ses design simples et efficaces et ses nombreuses innovations pratiques. Mais l'enseigne suédoise n'est pas connue que pour ses meubles. De nombreux gadgets et accessoires contribuent aussi à sa popularité.

N'importe quel adepte de la marque citerait sans problème le plaid Polarvide, les boîtes de rangement Kuggis, sans oublier le mythique sac de courses bleu électrique Frakta. Bien que très ancré dans le cœur des consommateurs, ce dernier a de la concurrence puisque la marque vient de relancer son sac à dos résistant à seulement 2.99 €.

Baptisé Pivring, ce sac en polyester recyclé gris clair a une capacité totale de 9 litres. Imperméable, il mesure 34 cm de hauteur, 24 cm de largeur et 8 cm de profondeur. Compact sans être trop petit, son format rectangulaire est suffisant pour un ordinateur de 14 pouces ou une tablette par exemple. Ce sac est par ailleurs équipé d'un second compartiment en filet, de bretelles ajustables, mais aussi de deux anses permettant de le porter à la main si besoin. Idéal pour les sorties sportives, il ne pèse que 12 grammes ! À titre de comparaison, l'indémodable Day Pak'r de la marque Eastpak affiche 40 g sur la balance, soit plus du triple.

© Ikea

Il existe cependant un sac encore moins cher que celui-ci dans la gamme Ikea. Il s'agit du Sotronn, reconnaissable grâce à sa couleur rose et ses motifs vintages. Portable à l'épaule, il mesure 45×36 cm et ne coûte que 1,49 €. Son seul problème ? Sa composition. Vendu comme un sac conçu pour les courses, ce dernier n'est pourtant "pas approuvé pour le contact alimentaire direct", prévient la marque. Il faut donc penser à emballer correctement sa baguette de pain, ses fruits et ses légumes avant de les y ranger.

Nouvelle concurrente féroce d'Ikea, l'enseigne danoise Jysk propose, elle aussi, ses propres sacs. En plus d'avoir mis en vente un cabas bleu électrique presque identique (mais un peu plus cher) à celui d'Ikea, Jysk a imaginé une ligne de totes bags. Issus d'un mélange de coton et de polyester, ils coûtent 3 €.