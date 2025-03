Ce changement sur le nouveau Thermomix révolte les habitués - certains refusent même de l'acheter

Le nouveau Thermomix sera disponible dans les prochains jours. Mais certains habitués de la marque refusent catégoriquement de l'acheter à cause d'un gros changement.

Plus grand, plus design, plus silencieux… Le nouveau Thermomix TM7 semble avoir tout pour plaire. Annoncé en grande pompe le 14 février dans une salle remplie de fans en délire, le prochain robot de cuisine de l'entreprise Vorwerk s'était fait de nombreux adeptes avant même son lancement officiel.

Pourtant, une annonce diffusée récemment a fait déchanter de nombreux consommateurs. Si ces derniers s'étaient peu à peu faits à l'idée de dépenser la modique somme de 1599 euros pour l'acquérir, c'était pour obtenir un véritable bijou de technologie, comme le promet la marque allemande. Écran 10 pouces (au lieu de 6.8), coque isolante et silencieuse, bol 45 % plus grand, trois nouveaux modes de cuisson… Le Thermomix TM7 est "conçu pour l'excellence culinaire", promet la marque. Mais pas pour le bien-être du portefeuille !

Celles et ceux qui possèdent déjà l'ancien modèle de la machine, le Thermomix TM6, ont appris avec stupeur que les accessoires qu'ils utilisent actuellement ne seront absolument pas compatibles avec le TM7 ! Découpe minute 4-en-un à 99 €, couvre-lame à 35 € ou encore sac de transport à 45 €, il faudra donc tout racheter pour continuer à préparer de bons petits plats. Il faudra en plus s'armer de patience ! Les précommandes du TM7 sont ouvertes depuis plusieurs semaines, et bien que la sortie officielle soit prévue pour le 7 avril 2025, il faudra attendre "au moins 16 semaines après validation de la commande pour le recevoir", indique Vorwerk. Quant aux accessoires et leurs prix, ils n'ont même pas encore été annoncés sur le site de la marque. De quoi refroidir encore un peu plus les indécis.

© Andreas Reimann-Thermomix

Refroidis par cette douche froide, de nombreux internautes ont tout simplement décidé de renoncer à cet achat. "Je me contenterai du TM6 qui est déjà très haut de gamme", "Je passe mon tour, car j'ai déjà tous les accessoires du précédent !", "Je ne risque pas de dépenser 1600 € pour ne pas pouvoir m'en servir!", peut-on lire dans les commentaires du post Facebook qui annonce le nouveau robot. D'autant plus que ce n'est pas la première fois que Thermomix agace ses adeptes. En 2019 déjà, les accessoires du TM5 n'étaient pas compatibles avec le TM6.

Quoi qu'il en soit, la marque de robots de cuisine ne semble pas inquiétée par ces abandons. En 2023, elle a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 135 millions d'euros (+4.4 %) par rapport à l'année précédente, indique le site internet Business For Home. À elle seule, la division "Culinaire" (Thermomix, Bimby et Cookidoo) a affiché un chiffre d'affaires record avec un volume de 1,7 milliard d'euros.