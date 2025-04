Une seule tasse de cette boisson printanière favorise le sommeil et réduit le stress

Cette boisson en vogue au printemps et en été a énormément de bienfaits. Malheureusement, peu de gens les connaissent.

À la fin de l'hiver, les chocolats chauds et les latte aux épices laissent place aux boissons plus légères comme la limonade, le jus de fruits et certaines infusions. Moins sucrées et grasses que les breuvages d'hiver, ces dernières sont d'ailleurs pleines de bienfaits.

Trop souvent laissée de côté, l'une d'elle est pourtant réputée, car elle sait calmer les états de nervosité et de stress. En une seule tasse bue en fin d'après-midi, ses mêmes propriétés légèrement sédatives lui permettent d'accélérer l'endormissement et de réduire les insomnies. Mais alors quelle est cette boisson magique qui a aussi le pouvoir de calmer les maux de tête ? Il s'agit de l'infusion de lavande !

Pour pouvoir profiter au mieux des vertus de la plante violette, il est recommandé de verser environ 2 g de fleurs sèches par tasse d'eau chaude, ou 10 g pour 1 litre, puis de les laisser infuser 10 minutes. Pour un effet encore plus efficace, il est possible de boire une seconde tasse de cette concoction 30 minutes avant le coucher. Cette habitude favorisera un sommeil plus profond et moins agité et diminuera la fréquence des réveils nocturnes.

Dans les cas de problèmes de sommeil plus extrêmes, il est même possible de prendre des bains à la lavande ! Ils détendent les muscles, ralentissent le rythme cardiaque et préparent tout le corps au sommeil. Pour ce faire, il faut mélanger 5 à 10 gouttes d'huile essentielle dans une cuillère à soupe de lait, de miel ou d'huile végétale et verser le mélange dans l'eau chaude. Il ne faut cependant jamais mettre l'huile essentielle directement dans l'eau, car elle ne se dilue pas seule et peut irriter la peau.

Attention également, la lavande et ses infusions ne sont pas des médicaments. Seules, elles ne peuvent pas régler les problèmes de sommeil trop profonds. De même, il faut faire attention à ne pas en abuser. Les experts recommandent habituellement de ne pas dépasser trois tasses d'infusion par jour, car cela peut provoquer une somnolence excessive ou des troubles digestifs comme des brulures d'estomac, des ballonnements ou des nausées.