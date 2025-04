"L'audace n'a pas de limite" : une grande marque d'huile d'olive lance sa première glace, deux parfums sont disponibles

Inspirée par la tradition italienne, cette marque présente dans de nombreuses cuisines lance sa propre glace à l'huile d'olive. Découvrez les prix et les magasins dans lesquels elle est vendue.

En 2024, une nouvelle tendance a déferlé sur les réseaux sociaux : celle d'assaisonner sa crème glacée avec un filet d'huile d'olive. Mais cette association originale n'est pas née sur internet. Très populaire depuis au moins une vingtaine d'années en Italie, cette recette inattendue fonctionne, car elle permet de faire ressortir le goût doux et sucré de la glace, grâce aux arômes de l'huile d'olive. L'une des plus grandes marques d'huile d'olive française s'est inspirée de ce mariage culinaire pour concevoir sa toute première glace.

"Avec cette association, nous démontrons que l'audace culinaire n'a pas de limite", se félicite tout en modestie la marque française dans le communiqué annonçant cette nouveauté. "L'huile d'olive révèle ici tout son potentiel dans des créations glacées qui surprennent et enchantent."

Le créateur de ce nouveau dessert rafraichissant n'est autre que la maison Puget, créée en 1857. Élue marque préférée des Français en 2022, elle a travaillé en association avec la marque de glaces bio La Mémère pour la confection de son nouveau produit ou plutôt de ses nouveaux pots.

© Puget x La Mémère

En réalité, David Wesmaël, Meilleur Ouvrier de France Glacier chez La Mémère, et Erik Carteau, Oléologue chez Puget, n'ont effectivement pas imaginé une seule, mais bien deux recettes de glace à l'huile d'olive. Spécialement conçue pour les puristes, La Classique est composée de fleur de lait, d'huile et c'est tout ! Développée pour les plus audacieux, La Gourmande a exactement la même base, mais est élevée par des touches de caramel au citron.

Mais alors, dans quel magasin faut-il se rendre pour goûter à ces nouvelles glaces ? Eh bien en supermarché, tout simplement. Depuis le début du mois d'avril, elles sont vendues chez Carrefour et Carrefour Market. Elles sont également disponibles dans les Carrefour City d'Île-de-France et chez Hyper U et Super U du Grand Ouest.

Côté prix, comptez 7,55 euros pour les 2 références au format 2×500 ml. Le pack de 2 pots individuels de 120 ml coûte, lui, 4,75 €. Attention cependant, si vous voulez mettre la main sur l'un des pots, il va falloir se dépêcher : les glaces sont vendues en édition ultra limitée. Bon appétit !