Peu encombrant et très pratique, ce barbecue est vendu 35 euros chez Carrefour - On l'a essayé avant l'été

Carrefour relance son barbecue électrique à moins de 40 €. Linternaute.com l'a testé et en est très satisfait !

Les beaux jours sont de retour ! Il est enfin temps de ressortir le salon de jardin et de déguster de bonnes grillades à l'ombre du parasol. Mais il reste un problème de taille à régler. Les barbecues efficaces coûtent généralement très cher et sont assez encombrants. Le barbecue à charbon d'entrée de gamme de la marque référence Weber coûte par exemple 109,99 €, tandis que le plus cher culmine à 1899 €.

Pour ceux qui ne sont pas prêts à casser leur tirelire ou qui ne disposeraient que d'un balcon assez étroit, l'enseigne Carrefour relance son barbecue électrique nomade de 2 200 watts. Dédié aux petits espaces, il est également idéal pour les petites bourses ! Testé par Linternaute.com, ce dernier propose une surface de cuisson de 40 x 27 cm et ne coûte que 35 €. Le produit est composé d'une cuve métallique à remplir d'un peu d'eau, d'un thermostat réglable plutôt précis, d'une grille métallique et d'un rebord anti chute en acier. Il se branche grâce à un cable d'un mètre qui aurait mérité d'être légèrement plus long pour plus de praticité.

Montable, démontable et rangeable facilement grâce à ses pieds interchangeables de 78 cm seulement, ce dernier peut avoir l'air assez fragile à première vue. Mais au bout de quelques semaines d'utilisation, rien à signaler, les pieds n'ont pas bougé une seule fois. Le petit plus qui plaira à certains ? Le coloris personnalisable. Le couvercle en plastique qui recouvre le barbecue lorsqu'il est froid est disponible en jaune, en rouge ou en bleu.

Mais alors qu'en est-il vraiment de l'efficacité de l'appareil ? Après quelques cuissons, le barbecue surprend par sa facilité d'utilisation et de nettoyage. Viandes en tout genre et légumes cuisent assez simplement et rapidement. Le peu d'odeurs se dégageant est également assez agréable. Bien sûr, la cuisson n'est pas au niveau d'un appareil dernier cri vendu pour plusieurs centaines d'euros, mais le rapport qualité/prix est assez satisfaisant.

Pour les puristes, Carrefour propose aussi une alternative au charbon de bois. Vendu au prix de 20 €, il est équipé d'une grille réglable en hauteur et d'une surface de cuisson un petit peu plus petite de 36 x 23,5 cm. Tout comme l'électrique, cet appareil est garanti trois ans. De quoi profiter de quelques beaux étés.