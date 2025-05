"Le monde est pratiquement à sec" : cet aliment star des apéritifs pourrait manquer cet été

Les apéritifs risquent d'être compromis cet été. L'un des aliments phares de ces petits repas pourrait devenir introuvable dans les rayons des supermarchés.

Les soirées se réchauffent, le jour se couche de plus en plus tard… La saison tant attendue des apéritifs est de retour ! Et s'il y a un art que les Français maitrisent, c'est bien celui-ci. Plus que n'importe qui d'autre, ils ont le don pour réunir sur la table d'innombrables en-cas qui subliment ces collations en un clin d'œil. Tomates cerises, bières fraîches, chips aux multiples saveurs ou encore saucisson… La fête peut commencer. Mais elle risque bien d'être gâchée pour certains consommateurs !

L'un des fruits secs que les adeptes d'apéritifs consomment le plus pourrait venir à manquer. Après avoir vu sa popularité exploser soudainement ces derniers mois, il a vu ses stocks mondiaux fondre comme neige au soleil. Selon les chiffres partagés par le magazine 60 Millions de Consommateurs, son cours a tout simplement flambé et est passé de 15 euros le kilo, à plus de 20 euros en quelques mois.

Utilisée pour fourrer des millions de tablettes de chocolat avec une patte dont elle est la matière première, c'est bien la pistache qui frôle la pénurie. Depuis son invention en 2021, le chocolat "Dubaï Style" rencontre un grand succès, renforcé par une vraie frénesie sur les réseaux sociaux. Résultat : plusieurs millions de consommateurs ont cherché à mettre la main dessus pour enfin le goûter, si bien qu'il est devenu quasiment introuvable en ligne ou en magasin. Les enseignes comme Lidl et Lindt se sont même mises à proposer leur propre version du produit.

© 123 RF

Problème, cet essor fulgurant a déclenché une crise mondiale du marché du fruit à coque vert. "Le monde de la pistache est pratiquement à sec en ce moment", a jugé Giles Hacking, négociant en fruits à coque chez CG Hacking, interrogé par le Financial Times.

La faute à un mauvais timing : cet engouement pour le chocolat "Dubaï Style" et ses pistaches arrive à un moment déjà critique pour la filière. Les stocks étaient effectivement déjà très réduits. Les experts rappellent que la dernière récolte l'année dernière avait été de meilleure qualité, mais de bien moindre quantité que d'habitude aux États-Unis, principal exportateur de ce fruit à coque. Le prix des pistaches avait donc déjà bondi quelques mois avant l'explosion due au chocolat de Dubaï.

"Il n'y avait déjà pas beaucoup d'offre quand le chocolat Dubaï est arrivé. Alors quand les chocolatiers ont acheté toutes les pistaches qu'ils pouvaient se procurer, le reste du monde est tombé à court", regrette Giles Hacking. En raison de cet engouement, le prix des pistaches est passé de 7,65 dollars la livre il y a un an, à environ 10,30 dollars la livre aujourd'hui. De quoi faire flamber le petit paquet de pistaches pour l'apéritif cet été...