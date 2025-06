"Des bactéries d'origine fécale" : voici pourquoi il ne faut jamais utiliser ce petit objet présent dans les hôtels

Ce n'est pas parce que cet objet est mis à disposition gratuitement dans les hôtels qu'il faut l'utiliser sans crainte. Il n'est presque jamais lavé et couvert de milliers de bactéries.

Une fois installé dans un hôtel, rien n'est plus amusant que de découvrir les petites commodités mises à disposition gratuitement pour les clients. Savon, shampooing, sachets de thé et parfois même chaussons sont donnés à chacun des voyageurs pour qu'il passe un agréable séjour. Mais même s'ils ont toujours l'air très propres, certains d'entre eux cachent une vérité toute autre…

Dans une vidéo publiée sur son compte TikTok, une ancienne employée d'hôtel a confié qu'un objet en particulier n'est presque jamais nettoyé. "Je recommande de ne surtout pas les utiliser, car ils ne sont ni lavés, ni changés entre deux réservations tant qu'ils ont l'air propres", explique Jannessa Richards. L'objet en question ? Les verres présents dans les chambres d'hôtel ! Depuis le 1er janvier 2025, les emballages en plastique à usage unique, dont celui qui protège les verres, sont interdits par la loi AGEC en France. À cause de cette interdiction, le personnel des hôtels ne peut plus savoir si un verre a été utilisé ou non par le dernier client.

Et pour éviter d'utiliser trop d'eau et d'électricité, ce dernier n'est lavé que s'il a "l'air" d'avoir été utilisé. Si un verre a été utilisé par un client, mais qu'il a eu le temps de sécher à l'air libre avant le passage de l'équipe de ménage d'un hôtel, il ne sera donc pas automatiquement changé. "Dans le meilleur des cas, on le rince avec un peu d'eau chaude", explique Jannessa Richards.

© Adobe Stock

Et cette nouvelle habitude pose de gros problèmes sanitaires. Selon une étude menée et relayée par l'université de Houston, "plus de 80 % des objets analysés dans les hôtels contiennent des bactéries d'origine fécale". En plus des verres, les plus contaminés sont la télécommande de la télévision, la cuvette des toilettes, le sol de la douche et l'interrupteur de la chambre. Plus grave encore : on trouve ces bactéries sur les serpillières et les éponges avec lesquelles les chambres sont nettoyées. Sans le vouloir, le personnel de l'hôtel déplace donc les bactéries des toilettes et de la salle de bain vers le lit, le bureau et les autres meubles et objets qui en étaient épargnés.

Katie Kirsch, responsable de l'étude menée par l'université de Houston, recommande ainsi de bien se laver les mains dès son arrivée dans un nouvel hôtel, après avoir touché la poignée de la porte et allumé la lumière. Ensuite, elle conseille de désinfecter les "zones les plus sensibles" comme la télécommande et les autres interrupteurs. En ce qui concerne les verres, la spécialiste est très claire : il faut les laver soi-même correctement ou tout simplement éviter de boire dedans.