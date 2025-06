Ce ventilateur Lidl s'arrache avant l'été - il coûte moins de 30 euros et ne prend pas de place

Ce ventilateur colonne est noté 4,8/5 par les clients de l'enseigne Lidl.

Les températures ne sont pas encore trop élevées en France. Mais, après les quelques jours qui ont vu le mercure grimper sur tout le territoire, les magasins et enseignes de tout le pays ont déjà rempli leurs rayons avec des équipements pour se parer contre la chaleur.

C'est le cas du hard discounter Lidl qui propose un catalogue complet de ventilateurs plus ou moins abordables. Allant de seulement 6,99 € euros à 80 €, il en existe de toutes les tailles et pour toutes les situations. Montés sur pieds, à main, à turbo, soufflants, sans hélice… Il y en a pour tous les goûts. L'un d'eux, vendu pour seulement 29,99 €, a même hérité de la meilleure note décernée par les consommateurs : 4,8 étoiles sur 5.

"Prix parfait", "Super produit" ou encore "très pratique"... Le ventilateur colonne 3 vitesses a ravi tous ceux qui l'ont acheté. Parmi les caractéristiques notables de ce produit, on peut par exemple citer l'oscillation à 90 degrés, la minuterie programmable jusqu'à 12 heures pour une utilisation la nuit ou encore la poignée de transport. Mais ce ne sont pas ces avantages qui ont charmé le plus de clients. Dans les commentaires qui applaudissent le produit, un aspect revient le plus souvent : la télécommande. Cette dernière permet de commander l'appareil à distance, sans avoir besoin de se lever sans arrêt. Un écran LED permet même de régler la température voulue en restant dans le canapé. "Appareil élégant, pratique avec sa télécommande (plus besoin de se lever), affichage de la température de la pièce… Je ne regrette pas mon achat et je recommande vivement ce ventilateur.", concluent ceux qui ont déjà testé le produit de la marque Silvercrest.

Côté dimensions, le ventilateur colonne STVL 50 C1, disponible en noir ou en blanc, mesure 76 cm de haut et quelques centimètres de large. Son poids, lui, ne dépasse pas les 2,4 kg. Ce format compact lui permet de rafraîchir une pièce, sans prendre autant de place qu'un ventilateur à pales ou qu'une climatisation.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient investir dans un produit plus design, Lidl a également mis en vente un ventilateur sans pale "pour éviter les blessures et faciliter le nettoyage", explique l'enseigne allemande. Vendu pour la modique somme de 79,99 €, ce dernier est par ailleurs équipé d'un écran LED pour gérer la température et les 4 vitesses. Le seul bémol ? Son autonomie légèrement plus réduite que celle du ventilateur colonne. Le ventilateur sur pied ne peut être programmé que pendant huit heures au maximum. Cet aspect n'a pas pour autant fait peur aux clients Lidl, qui l'ont tout de même noté 4.7/5.