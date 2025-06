"Ne pas acheter !" : Cette crème solaire très connue est la pire selon UFC - Que Choisir, elle est notée 3/20

Cette crème solaire d'une marque très populaire est vendue pour protéger les enfants, pourtant, elle est très dangereuse pour leur peau.

"Ce produit échoue complètement". Pour préparer l'arrivée officielle de l'été, le magazine UFC-Que Choisir a mis à jour son traditionnel test comparatif des meilleures, et des pires, crèmes solaires disponibles sur le marché français. Protection contre les rayons UVA et UVB, texture, étiquetage, impact environnemental, composition ou encore prix, le magazine a longuement testé 43 tubes de crèmes solaires différents pour les classer de la plus à la moins recommandée. Alors que la grande gagnante de ce test a été notée 15/20, la pire référence du classement a écopé du score très bas de 3/20.

Si cette dernière a réussi à obtenir trois points, c'est parce qu'elle propose une composition intéressante. Ni parfum, ni allergènes, elle ne contient pas "la moindre substance indésirable". De plus, UFC-Que Choisir applaudit un étiquetage très complet. Pour finir la liste des bons points, le magazine français admet que la crème solaire mal notée est aussi satisfaisant au niveau du gaspillage, puisque le niveau de crème perdu en fin de bouteille est jugé négligeable. Les experts ont noté "l'absence de suremballage et un flacon bien conçu pour pouvoir être vidé en quasi-totalité (on en perd moins de 1 % en fin d'utilisation)."

Mais si la crème solaire Bioderma Photoderm Pediatrics spray 50+ a déçu les spécialistes, c'est à cause de ses capacités de protection insatisfaisantes. "Ce produit échoue complètement à la fois sur la protection UVB et sur les UVA.", regrette UFC-Que Choisir. Au lieu du Facteur de Protection Solaire 50+ annoncé en jaune vif sur l'emballage, la crème solaire de Bioderma, destinée aux enfants de plus d'un an, n'offrirait en réalité qu'un indice de protection de 25,5, selon le test mené.

© Bioderma

Pour en avoir le cœur net, les spécialistes ont même testé la formulation une seconde fois. Le verdict n'était guère plus concluant, puisque l'indice FPS n'a pas dépassé 34,6 au deuxième passage. "Cette référence est affectée d'une pénalité et reléguée aux dernières places du classement.", a donc asséné l'Union Fédérale des Consommateurs avant d'ajouter la mention "Ne pas acheter" à sa sentence.

Sur son site internet, le Docteur Arnault Pfersdorff, pédiatre et consultant pour l'émission La Maison des Maternelles, sur France 5, rappelle que "pour les enfants, l'indice 50 est un minimum, mais pas d'exposition directe au soleil jusqu'à deux ans ! Il faut respecter cette règle". Le Docteur recommande également de bien appliquer une couche de crème solaire après chaque baignade et déviter d'exposer les enfants au soleil entre 12 h et 16 heures. À bon entendeur !