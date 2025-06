Fini les valises trop lourdes qui prennent de la place : cette invention Decathlon va révolutionner les départs en vacances

Les anciennes valises pourraient bien disparaître. Cette nouvelle invention compacte et pratique signée Decathlon est déjà notée 4,8/5.

Avant chaque départ en vacances d'été, c'est la même histoire ! Les valises prévues pour habiller toute la famille ne rentrent pas dans le coffre. Une fois arrivés à l'aéroport, le casse-tête n'est toujours pas terminé, puisqu'il faut s'assurer que ces dernières ne dépassent pas une taille et un poids précis, pour ne pas risquer de payer un tarif supplémentaire.

Trop encombrantes et peu esthétiques, les valises sont un achat indispensable dont on ne sait que faire une fois rentrés de notre périple. Cela prend une place folle ! C'est là qu'entre en scène une toute nouvelle invention imaginée par l'entreprise française préférée des Français : Decathlon. Elle séduit de plus en plus de consommateurs grâce à sa praticité, sa facilité de rangement et son prix. En quelques secondes et surtout sans effort, elle se plie et se déplie, prête à accueillir les vêtements et les serviettes de plage de toute la famille. Cette invention disponible en magasin depuis le mois de mai 2025 s'appelle le Spacesaver.

Traduit par Economiseur d'espace en français, ce nouveau produit de Decathlon est en réalité un grand sac de voyage de 85 litres, agrémenté d'un système pliant au milieu. Ce dernier est actionnable à partir d'une petite poulie presque invisible placée au niveau des roues. Après avoir tourné cette manette, il suffit de clipser la poignée cachée à l'intérieur. En quelques secondes, la valise, qui mesure 85 x 42 x 36 cm à l'origine, divise sa taille par 4 ! Compacte, elle peut ensuite se glisser au-dessus d'une armoire, ou sous un lit.

© Decathlon

Côté prix, cette valise pliable à roulettes est commercialisée pour 99,99 €. Pour les plus aventureux, la version déperlante, reconnaissable avec son coloris jaune vif, est vendue 109,99 €. Le poids reste donc le seul inconvénient de cette innovation. En effet, les deux versions pèsent 3,5 kg. Elles sont ainsi légèrement plus lourdes qu'une valise classique à cause de l'intégration de la structure métallique nécessaire au pliage.

À l'intérieur, ce sac de voyage est agrémenté de sept compartiments différents, dont un séparé pour les chaussures ou le linge sale. Un énième ajout astucieux qui ravit les consommateurs. Ces derniers ont d'ailleurs déjà noté le Spacesaver 4,8/5. De quoi donner envie à de nombreux vacanciers de reléguer leurs vieilles valises rigides au placard…