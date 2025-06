Toutes nos grands-mères l'avaient, cet ustensile de cuisine se revend plus de 1400 euros aujourd'hui

Cet ustensile de vaisselle devenu vintage se revend à prix d'or sur les sites spécialisés. Vous en avez sûrement un dans votre cuisine.

Mode, décoration, automobile, luxe... Le marché du vintage prend de plus en plus de place. En high-tech ou pour les vêtement, les années 80 et 90 sont de retour parmi les tendances. Mais en cuisine, ce sont des objets encore plus anciens qui occupent les pensées des collectionneurs depuis quelques mois !

Dans la cuisine, les ustensiles datant des années 50 et 60 ont bien la cote. Il n'est pas question de verres en cristal ou en baccarat, que peu de personnes possèdent, mais plutôt d'un instrument utilisé tous les jours par nos grand-mères jusqu'à il y a quelques années. Blancs, rose, verts, bleus ou encore marron, ce sont bien les ensembles colorés de la marque américaine Pyrex qui se revendent une fortune sur les sites spécialisés comme Ebay.

"Les ensembles Pyrex vintage valent plus cher qu'on ne le pense", explique Amanda Keller, conservatrice des intérieurs historiques et des accessoires pour la maison à la Colonial Williamsburg Foundation. Pourquoi les collectionneurs sont-ils prêts à investir des centaines, voir des milliers d'euros dans des objets de cette marque ? Eh bien parce qu'ils sont presque incassables. Plus de 50 ans après leur commercialisation, certaines pièces sont encore quasiment neuves. "Le verre Pyrex est si résistant qu'il peut être utilisé au four, au congélateur et au réfrigérateur.", confirme la conservatrice.

Ensemble de 4 bols à mélanger Pyrex édition Butterprint © Etsy

Sur les sites comme Ebay ou Etsy, certaines éditions des ustensiles Pyrex sont de vrais trésors, car elles sont très rares. "Les modèles les plus précieux sont la Pink Daisy de 1956, la Butterprint de 1957 et la Colonial Mist de 1983.", explique Amanda Keller. La valeur de revente peut aller de 50 euros à 1 400 €, selon le modèle, les pièces et l'état de conservation des couleurs. Actuellement, un set complet de l'édition First Green Fern, composé d'assiettes, de tasses, de coupelles à dessert, et d'une saucière, est même en vente pour la modique somme de 9 143 €. Rien que ça !

Les anciens plats Pyrex, comme le Butterprint, étaient fabriqués à partir de verre blanc opaque "opalin", souvent décoré avec des motifs colorés sérigraphiés. Teinture du verre, application des motifs… Les motifs colorés et le verre opalin demandaient des étapes de fabrication supplémentaires et donc, plus chères. Vers la fin des années 1980, ces processus ont été jugés trop coûteux et moins adaptés à une production industrielle à grande échelle. Ils ont donc disparu au profit du verre transparent que nous appelons Pyrex aujourd'hui. Ce type de verre est moins coûteux et légèrement moins résistant aux chocs thermiques, mais plus facile à recycler ou à mouler.