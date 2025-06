"Plus de bactéries que dans les toilettes" : cet objet que tout le monde utilise en été est encore plus sale qu'on le pense

L'un des objets que nous utilisons le plus souvent en été est épinglé par un infectiologue pour sa saleté. Il met la santé des enfants et des adultes en danger.

Un infectiologue tire la sonnette d'alarme. Si l'on sait déjà que les téléphones, les ordinateurs, les W.C ou encore les serviettes de toilettes sont très sales, un autre objet du quotidien se révèle encore plus dangereux pour notre santé. S'il est utilisé, le risque de contamination bactérienne est très élevé.

Allié des travailleurs au bureau, des enfants à l'école, mais aussi des sportifs et des vacanciers, cet objet entré dans le quotidien de millions de consommateurs il y a quelques années contiendrait même "une charge bactérienne 40 000 fois supérieure à celle de la cuvette des toilettes", explique l'infectiologue italien Matteo Bassetti.

Dans une vidéo d'alerte publiée sur son compte Instagram, le spécialiste explique en effet que les gourdes destinées à nous hydrater tout en évitant de consommer du plastique à usage unique peuvent nous rendre très malades. Selon lui, le danger ne se trouve pas vraiment dans la bouteille en elle-même. C'est dans le bouchon que s'accumulent le plus de bactéries invisibles. En effet, nous avons souvent le réflexe de nettoyer l'intérieur de notre gourde, mais peu d'entre nous pensons à nettoyer le bouchon par la même occasion. Une étude britannique menée par Treadmill Review a révélé que les gourdes non nettoyées pendant une semaine contiennent jusqu'à 300 000 unités de bactéries par centimètre carré. Un bouchon qui n'a jamais été lavé est donc un véritable nid à bactéries…

© Adobe Stock

Le problème, c'est que ce bouchon est directement en contact avec le bec de notre gourde, et que nous le portons à notre bouche plusieurs dizaines de fois par jour. Par conséquent, nous ingérons quotidiennement plusieurs milliers de bactéries. L'infectiologue italien recommande donc de nettoyer assidument l'intégralité de la gourde et des accessoires qui l'accompagnent après chaque utilisation, en insistant sur le goulot. Après cette étape, il ne faut pas non plus oublier de sécher soigneusement la bouteille et de la laisser ouverte jusqu'à la prochaine utilisation. "C'est dans les environnements humides et mal ventilés que les microorganismes se multiplient rapidement, même en l'absence de contact direct avec les aliments", rappelle Matteo Bassetti.

Potentiellement dangereuses, certaines de ces bactéries peuvent provoquer des infections gastro-intestinales, des otites et des inflammations de la gorge. "Elles affectent plus facilement les personnes dont le système immunitaire est encore en développement", alerte également l'Italien. Malheureusement, les gourdes réutilisables sont de plus en plus utilisées tout au long de l'année dans les maternelles et dans les écoles. Mais c'est aussi à cet endroit qu'elles sont le moins souvent nettoyées, faute de temps...