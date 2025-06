Soldes : "un mauvais réflexe", ce spécialiste dévoile son astuce pour éviter une erreur courante

Pour faire encore plus d'économies pendant les soldes, il suffit d'appliquer une règle très simple. Ce blogueur spécialisé l'a détaillée à Linternaute.com.

Les soldes d'été font enfin leur grand retour. Du mercredi 25 juin au mardi 22 juillet 2025, les grandes enseignes et les marques indépendantes vont proposer des offres alléchantes sur la plupart de leurs produits pour attirer le plus de clients possibles. – 20 % ; -30 %, -50 %... Il y en aura pour tous les budgets.

Mais pour certains, les réductions "exceptionnelles" promises ne suffiront pas. Disposant d'un budget de plus en plus serré, les Français cherchent à se faire plaisir, mais aussi à faire de vraies économies. Interrogé par Linternaute.com, Marc Mazière, fondateur du blog de conseils économiques Radin Malin, a partagé ses meilleures astuces pour éviter de dépenser trop d'argent pendant les soldes. "Je vais toujours jeter un œil dans les magasins. Mais il est vrai qu'il y a un mélange de vrais bons plans et de psychologie", déclare le Toulousain. Marc Mazière rappelle que les soldes créent un effet euphorique qui nous pousse à acheter des produits non essentiels, simplement parce qu'une promotion est affichée sur leur étiquette. "C'est toujours mieux d'y aller avec une liste, comme ça on ne s'éparpille pas."

Pour éviter d'entrer dans une folie dépensière, celui qui distribue ses astuces à plus de 10 000 lecteurs par mois recommande également d'appliquer la "règle des 24 heures", qu'il a lui-même éprouvée plusieurs fois. "Il faut éviter de céder à la pensée : 'Je l'adore, je l'achète.'. C'est un mauvais réflexe", explique-t-il. "Avant de craquer pour un achat non essentiel, je le mets de côté… et j'attends 24 h. Dans 80 % des cas, l'envie passe." Cette méthode, qui peut paraître frustrante au premier abord, fera beaucoup de bien à votre portefeuille !

Le blogueur Marc Mazière © Radin Malin

Si vous souhaitez vraiment vous laisser tenter par un achat plaisir, Marc Mazière incite à se projeter sur le long terme. Il conseille par exemple d'acheter des vêtements de l'hiver pendant l'été, car ceux-ci sont généralement vendus moins cher. Il explique par ailleurs que les soldes sont la période idéale pour faire des achats chez les grandes marques, dont les tarifs sont habituellement hors de notre budget. "Elles font aussi parfois des ventes privées, c'est l'occasion de faire un achat intelligent, pour beaucoup moins cher que le reste de l'année".

En ce qui concerne le débat achat en magasin ou achat sur internet, le blogueur avoue que chacune des options a ses avantages. En magasin, on peut réellement se rendre compte des matières et des tailles. Sur internet, on peut prendre son temps pour fouiller et profiter des codes promos en tout genre ainsi que du cashback, un système permettant de récupérer une petite partie de la somme dépensée après achat. En pratique, le Toulousain applique les deux stratégies : "J'aime faire du repérage sur place puis acheter en ligne". Impossible de rater la meilleure ristourne !