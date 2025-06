McDonald's obtient une nouvelle récompense - aucun autre restaurant n'en veut

McDonald's arrive en première position d'un classement qu'aucune autre enseigne ne veut dominer.

Pas de jaloux ! À l'instar des autres filières, les enseignes de fast-food sont régulièrement classées et inspectées. Meilleur rapport-qualité prix, hygiène, accessibilité, ambiance ou encore qualité des produits et de l'accueil, tout est pris en compte pour aider les consommateurs à faire le meilleur choix lorsqu'ils ont faim.

En juin 2025, le géant américain McDonald's est ainsi arrivé grand gagnant d'un tout nouveau classement. Mais cette fois, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la multinationale basée aux États-Unis ! Établi par l'ACSI, l'index de satisfaction des consommateurs américains, ce classement montre en effet que McDonald's est l'enseigne dont les clients sont les moins satisfaits. Noté seulement 70/100, McDonald's a été épinglé pour plusieurs raisons.

Exactitude de la commande, qualité des boissons et des plats, courtoisie du personnel, propreté du restaurant, McDonald's se classe bon dernier sur quasiment tous les aspects. Et les choses ne vont pas en s'arrangeant puisque la chaîne de fast-food américaine a perdu 1 point par rapport à l'année précédente, où elle était notée 71/100.

© Matthias Balk/DPA/SIPA

Dans son rapport, l'ACSI reconnait que les récents efforts de recherche et de développement de McDonald's pourraient lui permettre de regagner quelques places dans le classement dans les années futures. Même si la concurrence reste très rude.

Mais alors, quelles sont les enseignes dont les consommateurs sont les plus satisfaits ? Pas de chance pour les Français puisque c'est Chick-Fill-A, une marque spécialisée dans la cuisine du poulet et présente uniquement de l'autre côté de l'Atlantique, qui ravit le plus ses clients. Elle obtient une note globale de 83/100 à l'index de satisfaction. Du côté des marques présentes en France, Starbucks est plébiscitée par ses clients. La chaîne de cafés reçoit le score de 80/100. Pizza Hut, Domino's, Dunkin', Burger King, KFC, Subway et Five Guys se disputent ensuite le milieu du classement avec des scores allant de 78 à 75/100.

Ouverture jusqu'à deux heures du matin, offres promotionnelles, retour de produits emblématiques ou encore proposition de produits disponibles dans les autres pays, McDonald's met tout en œuvre pour retrouver sa place dans le cœur des Français. Mais son statut de leader sur le marché de la restauration rapide n'est plus aussi évident aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années. Avec plus de 1.500 établissements sur le territoire français, McDonald's occupe 51 % des ventes de burgers en France, selon les données partagées par Statista.

Mais, après des essais infructueux dans les années 80, Burger King commence à la rattraper grâce à un rythme d'ouvertures soutenu de 50 à 75 restaurants par an. Réinstallé en France depuis 2014, contre 1979 pour McDonald's, l'enseigne compte déjà 580 points de vente. "Et ce n'est qu'un début", assure-t-elle...