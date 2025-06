Fini la corvée du linge : ce cintre Lidl repasse vos vêtements tout seul et il coûte moins de 20 euros

Les fers à repasser sont-ils voués à disparaitre ? L'enseigne Lidl propose un appareil qui fait le travail à votre place, pour moins de 20 euros.

La plupart des gens s'entendent pour dire que le repassage est l'une des pires corvées du quotidien. Cette activité est chronophage, compliquée lorsque le linge à repasser est délicat, et demande des équipements parfois brulants. Mais malheureusement, le repassage n'est pas une activité dont nous pouvons vraiment nous passer. En plus de nous conférer une allure plus propre, cela permet de conserver nos vêtements dans leur forme d'origine.

Mais alors qu'1,6 million de fers à repasser ont été vendus en 2024, contre près de 3 millions en 2000, selon les chiffres de NielsenIQ-GFK, l'enseigne Lidl a trouvé la solution à l'écroulement de ce marché. Et ce n'est pas le fameux défroisseur qui s'est répandu ses dernières années, parfois à un prix élevé. Elle propose un produit qui, pour moins de 20 euros, se charge de sécher et de repasser les chemises, pull-overs et autres T-shirts à votre place. Grâce à ce produit, plus besoin de déplier une table, ni de brancher une centrale de repassage à chaque fois que vous souhaitez porter une chemise.

Il suffit d'enfiler le vêtement visé sur le cintre télescopique et autour du ballon, de choisir la durée de soufflage et de laisser la machine faire son travail. En quelques secondes à peine, le ballon de la marque Cleanmaxx se gonfle et libère la chaleur uniformément sur le vêtement grâce à sa puissance de 1800 watts. "Je suis un homme très réfractaire au repassage. J'ai donc acheté cette machine récemment et elle me convient", explique un utilisateur adepte des gadgets de Lidl. "Je l'utilise sur des chemises et T-shirt déjà secs, le résultat est très correct et m'évite un repassage."

© Lidl

Pour le repassage de chaque vêtement, le cintre de repassage de chemises met environ cinq minutes. Pas pratique lorsque le linge s'accumule dans la corbeille, mais bien utile lorsque l'on souhaite porter une chemise très précise lors d'une réunion organisée au dernier moment.

Lidl propose par ailleurs un modèle de repasseur encore plus performant, mais également plus cher. Pour 99,99 euros, ce dernier comporte deux modes différents : air chaud et vapeur. Haut d'un mètre 48, il est capable de sécher, de repasser, mais également de rafraichir les vêtements. Le dernier avantage de ce produit ? Il est pliant et peut se ranger facilement dans un petit placard ou dans le coin d'une pièce.