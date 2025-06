Lidl accusé de mentir à ses clients : on lui réclame même une amende d'un million d'euros

L'enseigne Lidl est en pleine bataille à cause de la composition d'un de ses produits phares.

Lidl aurait-elle menti ? Depuis plusieurs années, l'enseigne est au cœur d'une saga juridique contre les tribunaux italiens. Cette dernière est accusée d'avoir délibérément trompé ses consommateurs sur l'emballage de l'un de ses produits les plus vendus. Au centre de l'affaire ? Deux marques de pâtes vendues par Lidl.

Sur les emballages des pâtes Italiamo et Combino, il est possible d'observer des inscriptions telles que "Passione italiana" (fabriqué en Italie) ainsi que plusieurs représentations du drapeau ou de paysages italiens. "Tous ces indices induisent le consommateur en erreur et le laisse présager qu'il achète un produit fabriqué en Italie", a estimé l'Autorité italienne de la concurrence.

Mais tout n'est pas aussi simple… Au dos de ces mêmes emballages, il est cependant indiqué en petits caractères que le blé utilisé est cultivé "en Union européenne et hors UE". Cela signifie donc qu'il ne provient pas nécessairement de la péninsule en forme de botte. Il n'en a pas fallu plus à l'Autorité italienne de la concurrence pour juger cette pratique "trompeuse et déloyale". Selon l'administration gouvernementale, les indications figurant au dos de l'emballage sont "trop subtiles" et donc, insuffisantes.

© Lidl

Dans l'espoir de faire annuler la décision du tribunal italien, Lidl a ensuite déposé un recours auprès du TAR, Tribunal Administratif régional, du Latium. L'enseigne s'était alors défendue en assurant que "40 % du blé utilisé dans la confection de ses pâtes était bien d'origine italienne", le reste venant de plusieurs pays européens et non européens. Mais une fois encore, la décision du TAR a joué en la défaveur du hard discounter. En 2023, l'enseigne allemande a ainsi été condamnée à payer une amende d'un million d'euros. D'autres marques comme Divella, De Cecco ou encore Auchan avaient alors fait l'objet de procédures similaires, mais avaient évité la sanction en ajustant leur étiquetage.

Changement que Lidl a, de son côté, refusé d'opérer un changement clair. Seul le drapeau italien a disparu sous la mention "Italiamo" sur les paquets pâtes. Il est en revanche présent sur tous les autres produits de la gamme. Selon le Tribunal Administratif régional, les emballages des pâtes Italiamo et Combino laisseraient donc toujours penser que leurs pâtes sont confectionnées à partir de produits italiens. C'est pour cette raison que le TAR a réaffirmé, début 2025, la décision qui avait été rendue et l'amende réclamée. L'autorité italienne de la concurrence a, de son côté, appelé à plus de transparence de la part des autres marques. Elle réclame notamment d'indiquer "clairement" l'origine du blé utilisé sur l'emballage frontal. Cette obligation sera mise en place en Italie d'ici fin décembre 2025.