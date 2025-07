On en trouvait dans toutes les chambres : cet objet des années 80 se revend plus de 1000 euros aujourd'hui

Cet objet de décoration que l'on trouvait dans toutes les chambres d'adolescent il y a quarante ans se revend à prix d'or.

Les années 80 sont loin derrière nous, mais leur influence est toujours bien présente. Musique, décoration, cinématographie, style… Nombreux sont les nostalgiques de cette décennie. Certains collectionneurs sont même prêts à débourser de belles sommes afin de se procurer des objets et redonner vie à cette période.

Comme l'explique le magazine Le Particulier dans son numéro de juillet/août 2025, un élément de décoration très précis "peut valoir plusieurs à plusieurs milliers d'euros". Ce dernier est d'ailleurs l'un des plus représentatifs de son époque puisqu'il tapissait les murs de toutes les chambres pendant les années 80. Nirvana, Téléphone, Bonnie Tyler ou encore Cher, ce sont bien les authentiques affiches de concert qui s'arrachent sur les sites spécialisés.

© Adobe Stock-Pressmaster

"Les plus recherchés sont les icônes de la pop culture, de Bob Marley aux Rolling Stones, de Serge Gainsbourg à Pink Floyd…", explique Sarah Bessat, fondatrice du site L'Affiche Musicale au Particulier. Et les prix pour des affiches originales et certifiées ne peinent pas à s'envoler. Sur laffichemusicale.fr, on peut trouver des offres allant de 40 € à 3000 euros pour la plus rare. Il s'agit d'un concert de Bob Marley organisé à Abidjan en 1979 et annulé quelques jours avant la date fatidique.

600 € pour le show de Prince à Anvers en 1988, 200 € pour un concert d'AC/DC à Paris fin 1982… Sur les sites de revente entre particuliers comme eBay, les tarifs sont aussi très élevés. Mais les eighties ne sont pas forcément la décennie la plus lucrative pour les collectionneurs. Certains fans sont en effet prêts à dépenser plus de 1000 € pour mettre la main sur un poster du concert de Led Zeppelin à San Francisco en 1969. Une affiche du festival de Monterey, en Californie, organisé en juin 1967 et réunissant The Who, Janis Joplin et Jimi Hendrix, est même actuellement en vente pour 8400 euros. Trouvera-t-elle preneur ? La question se pose encore.

Pour valoir de telles sommes, les affiches de concert doivent impérativement être dans un état de conservation parfait. "Les traces d'humidité sont le premier feu rouge", confie Sarah Bessat au Particulier. Elle explique également que les taches, les blancs jaunis et les trous ne sont pas acceptables. Les déchirures très légères sur les contours sont en revanche tolérées. L'experte rappelle tout de même que la valeur de ces objets s'effondre si une partie de l'affiche est manquante. Les pliures d'origine, quant à elles, ne sont pas rédhibitoires. À bon entendeur !