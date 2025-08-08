Nutella va changer sa recette - le goût n'aura plus rien à voir avec celui que l'on aime tous

Nutella vient d'annoncer un gros changement dans sa recette. Il devrait arriver au cours de l'année 2026.

L'annonce a fait trembler des millions de fans de pâte à tartiner. Soixante-et-un ans après sa création, Nutella est enfin prêt à tout changer. Goût, recette, couleurs du pot, le groupe Ferrero a révélé toutes les nouveautés de la nouvelle version du fameux Nutella qu'elle lancera dans quelques mois.

"Première innovation gustative de Nutella depuis plus de 60 ans, ce dernier-né de la gamme allie le meilleur des deux mondes", a annoncé le géant de l'agroalimentaire dans un communiqué de presse événement. Mais de quels mondes parle-t-on exactement ? "Il allie l'onctuosité caractéristique de la pâte à tartiner Nutella cacao noisette au délicieux goût des cacahuètes grillées". C'est donc confirmé, le nouveau Nutella aura une saveur de cacahuètes. Ce nouveau mélange n'est pas réellement surprenant lorsque l'on connait l'amour que les Américains portent à cet encas. C'est d'ailleurs à partir de lui qu'est confectionné le beurre de cacahuètes, une pâte à tartiner très prisée aux États-Unis.

Une autre information capitale s'est glissée dans le communiqué diffusé par Ferrero. Il s'agit de la date de lancement de ce tout nouveau produit. "Disponible dès le printemps 2026", peut-on lire dans les dernières lignes. Les plus curieux devront donc attendre quelques mois supplémentaires pour savourer ce nouveau produit, reconnaissable grâce à un bouchon jaune et une étiquette au design inédit.

Le nouveau pot de Nutella sortira en 2026 © Ferrero

Dans un premier temps, le Nutella Peanut ne sera disponible qu'outre Atlantique. Mais le groupe Ferrero ne cache pas son ambition d'exporter le produit dans le reste du monde. "Je suppose que cela fonctionnera extrêmement bien, et dès que nous le pourrons, nous commencerons à en expédier à l'étranger", a avancé Michael Lindsey, président et directeur commercial de Ferrero Amérique du Nord, auprès de la chaîne de télévision CNBC.

Mais les fidèles de la pâte à tartiner au cacao peuvent se rassurer, la recette originale connue à travers le monde entier ne risque pas disparaître pour autant. Au même titre que la version végane, lancée fin 2024, le Nutella aux cacahuètes grillées ne sera qu'un élargissement de la gamme.

Plusieurs autres produits du groupe Ferrero devraient aussi voir le jour dans les prochains mois. Tic-Tac au Dr Pepper, carrés de chocolat Ferrero Rocher, cookies au goût Kinder chocolat ou encore Crunch au chocolat blanc… Il y en aura pour tous les goûts. Alors, curieux ?