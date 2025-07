Tout le monde l'attendait, cette marque a enfin ouvert son premier magasin en France

L'annonce de l'ouverture de cette première boutique a secoué les réseaux sociaux. Tous les produits seront enfin réunis au même endroit.

Après des années d'attente, le rêve des adeptes de cette grande marque française est enfin devenu réalité. Jusqu'à aujourd'hui, les 130 boissons développées par la marque étaient vendues séparément en supermarché. Mais depuis la fin du mois de juin, la société née à Bourges propose enfin l'intégralité de ses 7 gammes et de ses 20 formats différents dans un seul magasin.

Anis, banane, épices, barbe à papa, brownie ou encore roulé à la cannelle et Marshmallows grillés, tous les parfums de sirops imaginés et mis au point par l'entreprise française Monin sont enfin réunis dans une boutique flambant neuve. Dans l'enseigne appelée Le Comptoir, chaque bouteille de sirop est vendue à l'unité. Pas d'inquiétude, les prix ne sont pas gonflés par rapport à ceux que l'on trouve sur le site internet de la marque ou en supermarché. Sur place, les sirops les moins chers sont ainsi vendus 5,20 €. Cela concerne les saveurs cassis, fraise des bois ou chocolat. Le sirop d'agave, le plus cher de la gamme, coûte de son côté 10,80 €.

Mais ce n'est pas tout ! Cassis, Poire, Fraise, Mangue, Jabiticaba, Rhubarbe, Framboise, Myrtille, Mandarine, Yuzu, Fruit de la Passion, Noix de Coco… La nouvelle boutique propose aussi la plupart de ses purées. Un grand nombre de sauces, de liqueurs (alcoolisées ou non) et de versions minis sont aussi disponibles en magasin. Des ateliers de devinette à l'aveugle et un bar à sirops ont également été installés dans les locaux pour une expérience plus immersive, explique la marque. Des dégustations, des masterclasses et des animations seront proposées tout au long de l'année.

© Monin

Malheureusement, la plupart des adeptes de boissons sucrées devront parcourir plusieurs centaines de kilomètres fin de pouvoir découvrir les nouvelles installations. Le Comptoir de Monin est en effet installé Rue du Bourg L'Abbé dans le IIIe arrondissement de Paris. Côté horaires, la boutique est ouverte du mardi au samedi, entre 11 h et 19 h.

Paris n'est pas réellement la seule ville française à accueillir une boutique dédiée aux produits Monin. À Bourges, ville natale de l'entreprise, un autre point de vente a été inauguré en 2022. Mais il ne s'agit pas là d'une boutique indépendante à l'image de celle installée dans la capitale, mais plutôt d'un show-room rattaché à la Villa Monin. Cet espace rassemble un bar-restaurant, des ateliers, un musée et l'espace événementiel de Monin.