Meilleur que le Lipton Ice Tea et le Fuze Tea, ce thé glacé est le mieux noté sur Yuka

Bien mieux notée que les autres thés glacés industriels, cette alternative très connue est meilleure pour la santé.

Difficile de résister à un grand verre de boisson fraîche et sucrée lorsque les températures frôlent les 30 degrés en été. Une véritable addiction pour les Français, qui consomment jusqu'à 63 centilitres de boisson sucrée par semaine, selon une étude publiée dans le journal Nature Communications. À la troisième place des breuvages les plus achetés par les consommateurs français, on retrouve bien évidemment le thé glacé à la pêche, comme le révèle un récent classement publié par l'agence Kantar.

Malheureusement, les références Fuze Tea — appartenant au groupe Coca-Cola — et Lipton Ice Tea que nous dégustons avec plaisir chaque été, ne sont pas les meilleures pour notre santé. Selon l'application française de comparaison Yuka, c'est même l'inverse. Le Lipton Ice Tea à la pêche hérite par exemple d'un très moyen 43/100. Cette note bien plus basse que la moyenne et décrite comme "médiocre" par l'application est justifiée par la présence d'additifs à risque limité, dont des arômes artificiels. De même, on compte 3 g de sucre pour 100 ml de boisson, ce qui est jugé trop élevé par le comparateur.

Chargée de proposer des alternatives meilleures pour la santé, Yuka identifie un autre thé à la pêche vendu en grande surface. Meilleur pour l'environnement et la santé, ce dernier ne contient aucun additif, ni de graisses saturées. Il est surtout recommandé par l'application grâce à ses ingrédients bio et contenant seulement 0,01 g de sel pour 1000 ml. De même, sa production a un faible impact sur l'environnement. Pour toutes ces raisons, l'Infusion bio Touche de thé noir de la marque française Volvic récolte la bonne note de 60/100.

© Volvic

Côté prix, ce classement n'est malheureusement pas très avantageux pour les consommateurs. Dans les rayons du supermarché Carrefour par exemple, une bouteille d'1,75 litre de Lipton Ice Tea à la pêche coûte 2,05 €, ce qui revient à 1,17 € par litre. L'infusion de Volvic coûte, elle, 1,59 €. Le problème, c'est qu'elle ne contient que 75 cl de boisson. Cela correspond donc à 2,12 € pour un litre. Presque le double du produit Lipton. Santé ou prix, il faudra donc choisir...

Du côté des sodas, Yuka assène la note très sèche de 0/100 à la mythique canette de Red Bull. Trop calorique, trop sucrée et bourrée d'additifs, cette boisson est déconseillée par l'application spécialisée. À la place, Yuka propose de se diriger vers le soda Energize Pêche ou Citron et citron vert de la marque Maison Perrier lancée en 2024. De quoi profiter d'une boisson énergisante, sans risquer sa santé.