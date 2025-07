Il n'y a pas que fumer, cette pratique très répandue à la plage est aussi interdite : l'amende est de 1500€

La plage a beau être un lieu public, toutes les pratiques n'y sont pas autorisées. Certaines peuvent même mener à une amende très élevée.

Synonyme de vacances, la plage est l'un des endroits préférés des Français. Y arriver, écouter le bruit des vagues, aller se baigner, se promener le long du rivage… Les activités y sont sereines et reposantes. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règle à respecter.

Les comportements acceptés ou non à la plage sont détaillés dans le Code de l'environnement dont les textes sont mis à jour chaque année. On y apprend par exemple que certaines pratiques très répandues et que l'on pense inoffensives sont strictement interdites. Elles peuvent même mener à des amendes de plusieurs milliers d'euros. Malheureusement pour les sentimentaux, il est par exemple interdit de ramasser du sable sur la plage, même si c'est dans le but de le conserver en souvenir. "Le Code de l'environnement considère son prélèvement comme une atteinte au domaine public maritime, fragilisant les littoraux", peut-on lire sur le site internet du service public.

Les autorités de certaines communes peuvent "tolérer le ramassage" lorsqu'il se fait en très petite quantité, c'est-à-dire quelques cuillères à café, au maximum. Mais sur la plupart des spots de vacances, le prélèvement "déraisonnable" est passible de 1 500 € d'amende ! La seule alternative pour garder un souvenir de ses vacances ensoleillées ? Collecter du "sable éolien" : celui qui a été déplacé hors de la plage par le vent sur la chaussée ou les trottoirs. "Pour les coquillages vides, la restriction est la même que pour le sable", rappelle le Code de l'environnement.

© 123 RF

Il n'est pas non plus autorisé de ramasser et de garder les galets qui jonchent le sol de certaines plages françaises. En effet, ces derniers protègent la faune et la flore de la houle et de l'érosion. Les voler peut également mener à une amende de 1500 €. Mais ce n'est pas tout ! Il est fortement déconseillé de participer aux empilements de galets que l'on peut régulièrement observer sur les plages. Appelés "cairns", ces derniers contribuent à l'érosion de la nature et empêchent plusieurs races d'oiseaux de construire leur nid. En Bretagne et sur le littoral atlantique, plusieurs actions ont été menées par les autorités pour interdire la formation de ces œuvres éphémères.

Tandis que le bois flotté et le verre poli peuvent être ramassés et gardés sans risque d'amende, une dernière règle encore plus stricte doit être connue par les vacanciers. "Les littoraux marins disposent d'une flore spécifique qui ne pousse qu'en bord de mer et qui est classée comme protégée", explique d'abord le Code de l'environnement. Couper ces plantes peut donc valoir 150000 € d'amende pour "atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivée". De quoi faire exploser le budget des vacances...