Oubliez les selfies, ce petit rituel de vacances que l'on pensait disparu est officiellement de retour

Fini les photos souvenirs, une enquête a prouvé qu'une petite habitude estivale que l'on pensait oubliée redevient populaire auprès des Français.

Depuis l'émergence des téléphones portables, qui facilitent la diffusion de photos et de selfies, il n'a jamais été aussi simple de partager ses souvenirs de vacances. En un seul post sur les réseaux sociaux ou en un seul message, nous sommes désormais capables d'exposer l'intégralité de notre quotidien à notre entourage.

Malheureusement, ces souvenirs digitaux ne sont ni palpables, ni personnalisés, ce qui peut en frustrer plus d'un. Pour ces deux raisons, de nombreux vacanciers ont décidé de se réapproprier une tendance très populaire il y a quelques dizaines d'années, mais qui était tombée dans l'oubli. Difficile à choisir parmi les milliers de modèles disponibles, mais toujours agréable à recevoir, la carte postale reprend du service ! Selon le cabinet d'étude Business Research Insight, le marché mondial de la carte postale est en constante progression. D'une valeur de 522 milliards de dollars en 2025, il devrait même atteindre 624 milliards de dollars en 2026 et dépasser 3 098 milliards de dollars d'ici à 2034.

"L'Europe détient une part de marché remarquable pour les cartes postales grâce à son riche patrimoine historique, à son dynamisme touristique et à sa riche histoire culturelle", confirme également l'enquête américaine. "Les Européens ont une tradition ancestrale d'envoyer des cartes postales pendant les fêtes et les festivals, ainsi que pour célébrer leurs relations personnelles." Mais en 2025, il n'est plus question d'écrire ses souvenirs sur une simple photo de paysage. L'heure est aux personnalisations. "On observe une augmentation des modèles de collection et des éditions limitées, utilisant des œuvres artistiques et des thèmes créatifs", confirme l'enquête américaine.

Un stand de cartes postales à Deauville en 2025 © SICCOLI PATRICK/SIPA

De plus en plus de vacanciers font même le choix de créer eux-mêmes leurs propres visuels grâce à des logiciels entièrement dédiés comme Popcarte, Vistaprint ou encore Fizzer. L'activité sur cette dernière application était d'ailleurs en hausse de 14 % sur les deux premières semaines de juillet 2025 par rapport à la même période en 2024.

Et ce retour à l'écriture semble aussi ravir les destinataires. Selon une étude menée par La Poste, le courrier papier génère deux fois plus d'émotions qu'un e-mail. Les cartes postales déclenchent jusqu'à 6 fois plus d'intensité émotionnelle qu'un post sur les réseaux sociaux chez les moins de 40 ans. "Le sentiment de valorisation et l'impact mémoriel conféré par le courrier, du fait de sa plus grande rareté, sont des facteurs d'émissions", explique La Poste.

Malheureusement, certains adeptes d'écriture manuscrite restent freinés par le prix du timbre. Ce dernier a explosé ces dernières années. Alors qu'il ne coûtait que 0,88 centimes en 2019, il est vendu 1,39 € aujourd'hui. Pas de quoi faire exploser le budget vacances mais à prendre en compte tout de même...