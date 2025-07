Une amende de 150 000 euros à la plage : cette pratique est interdite partout en France

Cette activité qui paraît pourtant inoffensive est strictement interdite sur tous les littoraux de France. Vous pourriez écoper d'une amende très élevée.

Les plages françaises font partie des plus belles du monde. Étretat, Pampelonne, Deauville, Biarritz ou encore Saint Malo, chaque été, il est possible de poser sa serviette sur de somptueuses étendues de sable ou de galets. Pour être sûr que le patrimoine naturel français soit préservé au mieux, l'État a mis en place un encadrement très stricte des pratiques autorisées ou non dans ces lieux.

Dans les premières lignes du Code de l'environnement, on peut lire que "l'usage des plages est libre et gratuit". Mais toutes les pratiques ne sont pas pour autant encouragées. Depuis le 1ᵉʳ juillet 2025, il est par exemple interdit de fumer sur les plages. D'autres habitudes de vacanciers, comme ramasser du sable, des coquillages ou des galets, "fragilisent les littoraux", explique le Code de l'environnement. Elles sont donc interdites et exposent à une amende de 1500 euros.

Peu de gens le savent, mais un autre passe-temps apprécié par de nombreux vacanciers peut mener à une contravention cent fois plus élevée ! Cette fois, cette interdiction a pour but de protéger les fleurs et les plantes qui font la beauté des plages françaises. "Les littoraux marins disposent d'une flore spécifique qui ne pousse qu'en bord de mer et qui est classée comme protégée", énonce d'abord le Code de l'environnement. "Couper ces plantes peut valoir 150 000 € d'amende pour "atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées"", rien que ça !

© enrico scarsi-AdobeStock

"Ramasser, récolter ou détenir" une espèce végétale naturellement présente sur les littoraux est même passible de trois ans d'emprisonnement, prévient également l' article L415-3 du Code de l'environnement.

À l'inverse, la loi autorise les vacanciers à ramasser quelques autres éléments qu'ils peuvent ensuite garder en souvenir s'ils le souhaitent. Le bois poli par l'eau et ramené sur le rivage par la marée ne fait par exemple l'objet d'aucune réglementation. Il est aussi autorisé de ramasser le verre dépoli, reconnaissable avec son aspect satiné ou mat. "Le prélèvement est autorisé, car il contribue à la propreté de la plage", explique le Code de l'environnement.

De leurs côtés, les mollusques vivants sont soumis à des règlementations locales. Si vous souhaitez les ramasser pour les déguster ensuite, il est important de vous renseigner auprès de la mairie de votre lieu de vacances.