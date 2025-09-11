Lidl : voici l'horaire précis auquel il faut faire ses courses pour payer moins cher, selon une ancienne employée

N'allez pas chez Lidl n'importe quand, voici l'horaire idéal pour profiter de réduction de 30 % à 60 %.

C'était un secret bien gardé jusqu'ici. Née en Allemagne en 1930, la multinationale Lidl s'est imposée partout en Europe grâce à ses produits bon marché et renouvelés toutes les semaines. Bricolage, habillage, cuisine, petite enfance, hygiène ou encore ameublement, le hard discounter est présent sur tous les fronts. Mais il n'a pas encore livré tous ses secrets.

Dans un documentaire publié sur Netflix en 2024, une ancienne directrice de magasin a révélé que les clients ne payent pas tous leurs courses au même prix. En effet, les plus avertis savent qu'il existe un horaire précis pour arpenter les rayons en profiter de réductions très importantes. Dans ce reportage qui n'est malheureusement plus disponible en France, Roo Dhissou explique que, chaque jour, à la même heure, les employés font le tour du magasin afin d'appliquer de petites étiquettes oranges sur les articles dont la date de péremption est proche.

C'est entre 16 heures et 17 heures que les équipes commencent à s'affairer aux rayons des produits frais comme la viande, le poisson, les plats préparés ou encore les légumes. Et, bonne nouvelle pour celles et ceux qui ne peuvent pas toujours se rendre en magasin : ces réductions durent généralement deux jours. Le premier jour, la remise appliquée est généralement de -30 %. Le second jour, elle atteint -50 %, voire -60 % !

© Adobe Stock

En ce qui concerne le meilleur jour pour faire ses courses, l'ancienne directrice de magasin a, là aussi, livré ses secrets. Elle confie qu'il vaut mieux se présenter les mardis et les mercredis, qui sont généralement beaucoup plus calmes.

Et si vous voulez être sûr de mettre la main sur le tout nouveau produit que Lidl a annoncé dans son catalogue, mieux vaut savoir comment s'y prendre. Les nouveaux arrivages sont mis en rayon le lundi et le jeudi. Mais certains produits sont si populaires qu'ils sont en rupture de stock en quelques heures seulement. Si vous souhaitez absolument vous procurer un produit en particulier, nous vous conseillons donc mieux être matinal !