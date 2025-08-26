Oubliez Smeg, Lidl lance une gamme presque identique et beaucoup moins chère

Lidl va vendre une gamme entière de produits de cuisine inspirée par l'esthétique pastel et épurée de son concurrent italien.

Micro-ondes, blenders, cafetières, grille-pains, mixeurs plongeants, poêles, casseroles… La marque italienne Smeg est réputée pour ses produits au design reconnaissable entre tous. Avec leurs couleurs pastel et leurs courbes rétro, ils charment des millions d'adeptes chaque année. Malheureusement, leurs prix assez élevés empêchent de nombreux fans de se constituer la cuisine de leurs rêves.

Il faut par exemple compter au moins 99,99 € pour une poêle et dépenser entre 169 € et 599 € pour l'un des grille-pains iconiques de la marque. Pour se procurer une machine à café, il faut même débourser pas moins de 867 € ! Bonne nouvelle pour celles et ceux qui rêvent d'une cuisine au style Smeg sans y consacrer un gros budget : Lidl relance enfin toute sa gamme de petit électroménager qui s'inspire de la même esthétique.

Tous issus de la marque Silvercrest détendue par le hard discounter allemand, les produits ne dépassent pas les 70 euros. Le grille-pain double, le batteur et la bouilloire seront par exemple proposés à 19,99 €, tandis que le blender et la friteuse à air chaud coûteront 24,99 € chacun. Vendu en coloris gris, menthe ou rose poudré comme le reste des articles, le robot multifonction sera de son côté disponible pour 39,99 €. Couteaux de cuisine, moulins à café, moules à gâteau, sauteuse, poêles, planches à découper, plateaux… il sera possible d'équiper toute sa cuisine en un seul passage chez Lidl. C'est le micro-ondes et la machine à expresso qui coûteront le plus cher, puisqu'ils seront vendus 70€.

© Lidl

Pour se procurer les articles de votre choix, il faudra se rendre en magasin le jeudi 28 août 2025, date à laquelle ils devraient être mis en rayon. Et il va falloir être rapides, car le petit électroménager fait partie des produits les plus populaires auprès des clients de Lidl. Ils sont ainsi régulièrement en rupture de stock. Pour ceux qui ne pourraient pas se rendre en magasin le jour J, les produits seront également disponibles sur le site internet de Lidl.

De son côté, l'enseigne hollandaise Action prépare aussi la rentrée. Pour équiper la cuisine, elle propose des bols, des assiettes, des verres et d'autres ustensiles dont les prix vont de quelques centimes à une dizaine d'euros. On peut par ailleurs y trouver une friteuse à air chaud pour 79€, une machine à café pour 49,95€ ou une batterie de poêles et casseroles pour 29,95€. De quoi équiper un appartement étudiant ou une cuisine sans se ruiner !