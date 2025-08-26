"C'est n'importe quoi" : cette grande enseigne sort sa collection de Noël au mois d'août, les clients sont choqués

L'enseigne préférée des Français a choisi de devancer ses concurrents et de dévoiler sa collection de Noël en plein été.

Noël pourrait-il arriver en avance cette année ? C'est la question que se sont posée les clients de l'une des enseignes préférées des Français ces dernières semaines. Alors que les vacances d'été ne sont pas encore achevées pour certains, les consommateurs ont eu la surprise de découvrir que le hard discounter avait plus de trois mois d'avance sur le calendrier cette année.

C'est la créatrice @Lylybonsplans, habituée à partager les nouveaux produits proposés chez Lidl, Aldi ou encore Kiabi, qui a annoncé l'arrivée des fêtes de fin d'année dans les rayons de l'enseigne néerlandaise Action. "Les décorations de Noël sont installées chez Action le 21 août 2025", a expliqué la créatrice sur son compte TikTok, avant de lister les nouveautés. On y découvre des calendriers de l'Avent ornés de pères Noël, des boules décoratives à accrocher dans le sapin, des plaids ou encore des guirlandes lumineuses. Au rayon habillage, l'enseigne propose même déjà des collants en polaires et des paires de gants pour enfants.

"C'est n'importe quoi", "Quelqu'un peut me rappeler à quelle date tombe Noël cette année ?", "Les chocolats seront périmés avant le mois de décembre…", se sont amusés les quelque 108 000 internautes qui ont déjà visionné la vidéo. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'Action prend une avance considérable sur ses concurrents. En 2023 déjà, les clients avaient pu se mettre dans l'ambiance hivernale dès le mois de septembre. Cette année, Action semble simplement prendre encore plus d'avance…

Cette rapidité semble totalement assumée par les gestionnaires de la marque. Interrogé par le magazine belge Het Belang van Limburg à propos de l'installation des décorations de Pâques au mois de janvier 2023, le porte-parole de l'enseigne, Frank van Rutten, avait indiqué : "C'est habituel pour nous. Action offre une sélection de produits saisonniers toute l'année. Nous enlevons les produits de Noël au profit des articles de printemps parce que ça n'a pas de sens de laisser plus longtemps des articles de Noël". C'est donc pour cette même raison que les articles en lien avec le soleil et les beaux jours ont déjà disparu au profit de ceux sur le thème de Noël.

Contacté par Actu.fr en 2024, le service clients d'Action avait par ailleurs confirmé que plusieurs collections autour de Noël allaient se relayer entre septembre et décembre. "Mais allez-y dès maintenant, vous aurez peut-être la chance de trouver une pépite que vous n'aurez pas plus tard", avait alors assuré le service. De quoi attirer toujours plus de clients et évincer la concurrence…