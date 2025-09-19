"De la moisissure et des bactéries" : voici pourquoi il ne faut jamais acheter ce fromage au supermarché

Les scientifiques déconseillent fortement d'acheter un type de fromage au supermarché. Il peut être contaminé.

47 % des Français déclarent manger du fromage tous les jours. Un chiffre dévoilé par l'Institut National de l'origine et de la qualité et resté stable ces cinq dernières années. Tandis que certains aiment se rendre dans une fromagerie spécialisée pour se procurer leur petit plaisir, d'autres l'achètent directement au supermarché.

Spécialisée dans les tests de produits alimentaires, l'organisation allemande de consommateurs Stiftung Warentest, comparable à 60 Millions de consommateurs en France, a enquêté sur la qualité des fromages vendus en grande surface. Selon elle, l'un des fromages les plus consommés ne devrait jamais être acheté, car il "est beaucoup plus vulnérable aux germes" que les autres.

"Les germes peuvent pénétrer dans le sachet de multiples façons. Ils s'introduisent lors du râpage à l'usine du fabricant si les instruments de râpage ne sont pas parfaitement propres ou si les employés travaillent de manière imprudente", explique d'abord l'organisation allemande. Le Stiftung Warentest a ainsi analysé des fromages râpés comme l'emmental, le parmesan ou encore la mozzarella râpés, que l'on pense davantage protégés par leurs emballages plastiques.

Ils sont en fait très exposés aux bactéries puisqu'on a retrouvé des traces de germes non désirés dans les trois quarts des échantillons testés de fromages râpés. "Cette négligence est exploitée comme porte d'entrée par des bactéries contaminantes telles que les coliformes, les Clostridia et E. coli", explique-t-elle.

Même si elles ne rendent pas toujours malade, ces bactéries peuvent être dangereuses, voire mortelles pour certaines personnes. Pour rappel, la bactérie E. coli avait contaminé une trentaine de personnes et conduit à la mort d'une fillette dans l'Aisne début 2025. Les moisissures qui se développent lorsque les sachets ne sont pas bien hermétiques peuvent, elles aussi, être très dangereuses. "Il ne s'agit pas de cultures de moisissures nobles typiques des fromages comme le roquefort, mais de spores aléatoires. Celles-ci peuvent produire des toxines cancérigènes", averti le Stiftung Warentest.

L'organisation regrette également que les dates de péremption indiquées par les fabricants sont "souvent trop longues". Selon le test, les experts qui ont goûté les fromages râpés à la fin de leur date limite de consommation ont détecté des défauts d'odeur et de goût. Les fromages ont été décrits comme "amers", " rances", ou "moisis". De quoi en dégoûter plus d'un !