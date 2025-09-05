Connaissez-vous la "technique du chewing-gum" pour payer ses courses moins cher ?

Grâce à cette petite astuce toute simple, vous ne serez plus tenté de dépenser trop d'argent au supermarché.

Sans nous en rendre compte, nous devenons toutes et tous les cobayes d'expériences psychologiques lorsque nous entrons dans un supermarché. Musique douce, lumière agréable, parcours sensoriel entre les fruits et les légumes… Au fil des années, les enseignes ont développé de multiples stratégies pour nous pousser à dépenser beaucoup plus d'argent que nous avions prévu.

Il est tout de même possible de mettre en place certaines actions simples pour éviter ces pièges financiers. La première astuce ? Ne pas se laisser séduire par le premier produit que l'on aperçoit. Les articles placés à hauteur des yeux attirent immédiatement le regard. Et les supermarchés le savent bien. C'est pour cette raison que certains placent stratégiquement leurs produits les plus coûteux sur ces étagères. "C'est souvent négocié avec les industriels ou les fabricants. Le leader de la pâte à tartiner n'acceptera jamais que son célèbre pot se retrouve au fond d'un rayon", explique Raphaël Bartlomé, directeur juridique pour UFC Que-Choisir à TF1 Info. Les options les moins chères se situent généralement sous la barre symbolique des 140 cm.

Il est aussi important de se méfier des charriots métalliques et des caddies mis à disposition pour faire nos courses. En effet, ces derniers sont inclinés, ce qui peut faire rouler les produits vers l'avant. Le caddie semble ainsi moins rempli qu'il ne l'est en réalité, ce qui nous pousse à le remplir encore plus. Certains chariots sont même équipés de roues qui roulent plus facilement à mesure que le chariot s'alourdit, une astuce méconnue qui nous pousse inconsciemment à acheter davantage. Une étude de l'Université de Cornell a par ailleurs prouvé que le fait de doubler la taille du chariot pouvait augmenter les achats de 40 %. C'est pour cette raison que la taille des caddies a augmenté de 20 % à 40 % depuis les années 1970.

© Unai-Adobe Stock

Mais il existe une autre stratégie, qui ne demande aucun effort et qui a déjà fait ses preuves. En plus d'éviter de faire ses courses avec le ventre vide pour ne pas être tenté, plusieurs études prouvent que mâcher un chewing-gum dans les rayons pourrait permettre de faire de belles économies. L'activité de mastication et le goût mentholé de la gomme agiraient comme un interrupteur et permettrait de réduire les envies grasses ou sucrées pendant quelques minutes.

Une étude publiée dans le Journal of Nutrition Education and Behavior a par exemple relevé que "les personnes mâchant du chewing-gum sélectionnent en général 21,25 % de malbouffe en moins et 17,89 % de fruits et légumes en plus par rapport à celles qui n'en mâchaient pas". Une seconde expérience menée aux États-Unis a également montré que mâcher une sucrerie à la menthe pendant une heure réduit la faim. Les chewing-gums seraient ainsi l'alternative parfaite pour éviter de vider son portefeuille.