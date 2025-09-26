Les 4 techniques des supermarchés pour manipuler leurs clients et leur faire dépenser plus d'argent

Les stratégies commerciales des supermarchés sont pensées pour que les clients dépensent plus d'argent que prévu, parfois sans s'en rendre compte.

Même lorsque l'on fait attention aux prix affichés et aux quantités de produits achetés au supermarché, il peut arriver que nous nous fassions avoir par certaines stratégies commerciales. Derrière le mot valise du marketing, se cachent en effet toutes les techniques mises en place par les marques pour nous influencer et nous pousser à dépenser plus d'argent dans les rayons. Voici quelques-unes des stratégies les plus répandues.

Attirer le client avec les promotions :

Qui n'a jamais vu ce genre d'offre alléchante : "Promotion exceptionnelle sur la plaquette de beurre aujourd'hui seulement". Grâce à leurs offres commerciales de courte durée, les commerçants attirent les clients en magasin avec des prix bas. Mais les enseignes ont parfaitement conscience que personne ne quitte le supermarché avec une seule plaquette de beurre achetée en promotion. En parcourant les autres rayons, de plus en plus d'articles atterrissent rapidement dans le panier du client alors qu'il n'en a probablement pas besoin et qu'il ne venait pas pour cela au départ.

Un parcours bien pensé :

Lait, sucre, œufs… Les produits les plus achetés pendant les courses sont rarement proposés dès l'entrée en magasin. Ils sont plutôt souvent situés tout au fond de la surface. Cela pousse le client à passer devant un maximum d'étagères et à voir les produits qu'il ne souhaitait pas acheter au départ. Les grandes surfaces ne sont pas les seules à utiliser cette stratégie. Pensez aux parcours imposés chez Ikea ou Normal par exemple…

© Adobe Stock

Tout miser sur la hauteur des produits :

Les supermarchés savent parfaitement que les articles placés à hauteur des yeux des clients attirent leur regard. C'est pour cette raison qu'ils placent stratégiquement leurs produits les plus chers sur ces étagères. "C'est souvent négocié avec les industriels ou les fabricants", confirme Raphaël Bartlomé, directeur juridique pour UFC Que-Choisir à TF1 Info. À l'inverse, les options moins chères sont généralement stockées sous la barre symbolique des 140 cm, ce qui force le consommateur à se baisser.

Tous les sens en éveil :

Au supermarché, tout est calculé pour que vous ayez envie de prendre votre temps et d'arpenter tous les rayons. Lumière, musique, arôme de pain frais ou de poulet rôti… chacun des aspects de votre passage sont étudiés pour que vous passiez un moment agréable.