Cet ustensile que tout le monde utilise pour la cuisson est toxique : "Il ne faut pas en utiliser du tout"

Certains objets sont en contact avec notre alimentation tous les jours alors qu'ils seraient la cause de plusieurs cancers.

Les PFAS, ou substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, sont des composés utilisés dans de nombreux objets pour leurs propriétés anti-adhésives, imperméabilisantes et résistantes aux fortes chaleurs. Malheureusement, ces derniers sont aussi appelés "polluants éternels" car ils se dégradent très lentement dans l'environnement et ont des effets néfastes sur la santé. En France, ces substances sont classées comme "cancérogènes pour les humains" depuis le 1ᵉʳ décembre 2023.

Poêles antiadhésives, woks, casseroles… À cause de leurs nombreux atouts, les PFAS sont omniprésentes dans une multitude d'accessoires de cuisine. Dernièrement, la Fédération allemande pour l'environnement et la protection de la nature (BUND) a alerté sur la composition d'un objet que certains cuisiniers professionnels ou amateurs utilisent tous les jours. Il s'agit du papier sulfurisé, aussi appelé papier cuisson.

Cela ne concerne pas toutes les marques, mais certains papiers cuissons sont recouverts d'une substance imperméable, mise au point pour repousser la chaleur, l'eau et le gras, et contenant des PFAS. Luise Körner, experte en chimie à la BUND, prévient : " Dans les papiers de mauvaise qualité, les PFAS s'évaporent à haute température et atterrissent dans l'air et les aliments". Il s'agit d'un phénomène similaire à celui observé avec le papier aluminium. La chimiste recommande ainsi d'éviter de placer le papier sulfurisé trop près des éléments chauffants, et donc du four.

© Adobe Stock

"Il vaut mieux ne pas utiliser de papier cuisson à une température supérieure à 220 °C", conseille la spécialiste. En effet, au-dessus de ces températures, le papier cuisson peut brunir, se fragiliser ou se dégrader, ce qui augmente encore le risque de migration des PFAS vers les aliments. "Il est par ailleurs recommandé de ne pas en utiliser du tout", conclut la spécialiste.

Pour être certain de ne pas consommer de substances dangereuses pour la santé, les experts recommandent de n'acheter que du papier indiquant clairement la mention "sans PFAS". Les papiers sulfurisés en silicone alimentaire sont, eux, sans danger pour la santé, car ce dernier est non toxique et ne relâche pas de gaz dangereux pendant la cuisson. Il est aussi largement possible de faire sans et d'empêcher les aliments de coller à la plaque de cuisson en la graissant avec de la margarine ou de l'huile végétale et en la saupoudrant de farine.