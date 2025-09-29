Diddl est de retour : la liste des magasins est déjà connue, il y en aura forcément un près de chez vous

Après plusieurs années d'absence, le personnage en forme de souris revient dans quelques jours.

Cinq ans après sa disparition, Diddl est officiellement de retour. Dessinée pour la première fois en 1990 par l'Allemand Thomas Goletz, la petite souris gerboise et ses amis animaux ont marqué les 20 années suivantes grâce aux milliers de produits dérivés distribués à travers le monde entier. Après une perte de popularité en 2000, la production de cette marque iconique avait été stoppée en 2014. Au plus grand bonheur des fans de la première heure, elle renaît de ses cendres et sera bientôt disponible dans de nombreux points de vente français.

"Diddl is back" peut-on lire depuis quelques mois sur les réseaux sociaux de la marque allemande. Dans les commentaires de chacun des posts, des dizaines de milliers de fans se réjouissent de pouvoir bientôt remettre la main sur les carnets, classeurs, stylos, cosmétiques, peluches et papiers parfumés qui ont bercé leur enfance. Bien qu'il assure que l'ensemble des produits vendus à l'époque fera son retour, le groupe propriétaire Kontiki reste pour l'instant évasif sur les tarifs qui seront pratiqués.

On connaît cependant la date officielle de l'ouverture de la boutique en ligne Diddl : il s'agit du 1ᵉʳ octobre 2025. Les produits dérivés devraient également être disponibles en magasin à cette même date. Et les Français peuvent se réjouir, ils n'auront pas besoin de se déplacer jusqu'à Paris pour retomber en enfance. Les articles de la toute nouvelle collection Diddl seront distribués dans plusieurs milliers de points de vente physiques à travers le pays. Une liste très précise est dores-et-déjà disponible sur le site internet du personnage.

La liste est composée en grande majorité de librairies et de papeteries. Mais les produits seront également distribués dans plusieurs tabac-presses et enseignes de jouets pour enfants comme Jouet Club, King Jouet ou encore La Grande Récré. Une chose est sûre, il y en aura forcément un près de chez vous ! Vous pouvez le vérifier en un clic via le site officiel de la marque.

D'abord appartenant à la société Despeche, Diddl a été racheté par le groupe Kontiki dans les années 2020. "Cette marque intemporelle a marqué des millions de Français. Nous souhaitons réunir les fans de la première heure et leur donner l'opportunité de transmettre cet univers tendre et coloré à une nouvelle génération", expliquait Pierre-Marin Calemard, directeur général de Kontiki, lors de l'annonce officielle du retour en janvier dernier. Même si les produits seront fabriqués en Chine, il assure que l'ensemble des peluches seront "faites en fibres 100 % recyclées et recyclables".