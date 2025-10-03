"1300 biscuits, 240 litres de lait, sept douzaines d'œufs..." : j'ai 18 enfants, voici mon budget mensuel pour les courses

Issue d'une famille nombreuse, Rosa Pich-Aguilera a eu 18 enfants. Elle détaille ce que ses enfants lui coûtent chaque mois et son organisation au quotidien.

Alors que les grandes familles se font de plus en plus rares, les femmes européennes ne font en moyenne plus qu'1.46 enfant au cours de leur vie, selon l'Insee. Une baisse significative par rapport à 2010, où le nombre d'enfants par femme était deux fois plus élevé. Mais la tradition d'avoir de nombreux enfants n'a pas totalement disparu.

En Espagne par exemple, Rosa Pich-Aguilera et son mari José María Postigo ont accueilli 18 enfants entre 1990 et 2010. Ils ont longtemps été la plus grande famille d'Europe avec des enfants en âge d'aller à l'école. Autrice du livre " Comment être heureux avec 1, 2, 3... enfants ?", la mère de famille a raconté son quotidien et détaillé son budget alimentaire dans les colonnes du magazine El Mundo. "Chaque mois, nous achetions sept douzaines d'œufs, 1 300 biscuits, 240 litres de lait et des produits de marque distributeur", indique d'abord Rosa Pich-Aguilera.

Mais la liste est loin de s'arrêter là. La famille consommait également environ 12 pains par jour et achetaient des fruits au magasin du coin. Mais cette dernière dépense n'était pas sans condition. "Ils devaient être de saison et coûter moins d'un euro", explique la mère de famille. Tous ces achats faisaient ainsi grimper le budget mensuel total à 600 €, rien que pour l'alimentation ! "Nous n'achetions ni boissons gazeuses ni bonbons ; les enfants n'en consommaient qu'aux anniversaires de leurs amis", conclue Rosa Pich-Aguilera.

Suivie par plus de 123 000 personnes sur Instagram, la cheffe famille XXL raconte d'ailleurs que les repas ont toujours permis de réunir toute la famille. " Nous partagions nos soucis et, ensemble, cherchions à les résoudre, accordant à chacun son temps de parole et s'efforçant de faire participer activement chacun à la conversation", indique-t-elle.

Concernant l'habillage, la mère souligne que ses enfants ne possédaient pas de vêtements neufs, car ils les héritaient les uns des autres. "J'aimais les habiller de la même façon, mais j'optais pour des imprimés et des couleurs vives, qui durent plus longtemps et cachent mieux les taches", s'amuse-t-elle.

Aujourd'hui veuve, Rosa Pich-Aguilera a également perdu ses trois premiers enfants. Elle explique donc que sa préoccupation principale est l'harmonie de sa famille. "Il est essentiel d'éviter d'être trop exigeant ou tatillon sur les tâches routinières et de ne pas se mettre en colère si ses enfants refusent de se brosser les dents un jour", insiste-t-elle. "Nous les laissions aussi se disputer tant que cela ne dégénère pas en un problème plus grave." Le dernier mot de la mère de famille ? "Pour bien vivre ensemble, il faut consacrer du temps à la famille chaque jour." À bon entendeur…