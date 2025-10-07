Coca-Cola lance des "distributeurs inversés" : ils donnent de la monnaie et "feront bientôt partie de la vie quotidienne"

Coca-Cola teste ce nouveau distributeur. Il pourrait revoir nos habitudes de consommation.

Un distributeur automatique qui vous donne de l'argent sans que cela ne vide votre compte en banque... Inimaginable ? Pas tant que ça si l'on en croit un test actuellement mené dans des universités. Vous l'avez compris, il ne s'agit pas ici de distributeurs bancaires mais bien de distributeurs automatiques de boissons qui ont fleuri dans nos villes ces 30 dernières années. A la gare, aux arrêts de bus, dans certains commerces ou encore dans les entreprises, on en voit partout, avec parfois des conséquences négatives si une poubelle n'est pas placée à proximité...

Le New College Lanarkshire, une université écossaise, est pilote de ce projet lancé par une organisation environnementale locale, Keep Scotland Beautiful et par le géant Coca-Cola. L'organisation environnementale a ainsi proposé à Coca-Cola d'installer ces "distributeurs inversés".

© Keep Scotland Beautiful

Le principe est simple : une fois qu'ils ont consommé le produit, les étudiants insèrent leurs canettes en aluminium et bouteilles en plastique dans la machine, qui leur octroie un crédit de 20 pence (environ 0,23 euro) par article éligible. Ces crédits sont ensuite utilisables dans les cantines de l'université. L'objectif est d'encourager les jeunes à recycler plutôt que de jeter leurs emballages vides à la poubelle.

"Donner aux étudiants la possibilité de vivre avec un système de consigne - qui fera bientôt partie du quotidien - nous permettra de voir concrètement comment les gens interagissent avec ces distributeurs inversés", a expliqué Joe Padwick un représentant de Coca-Cola à The Manufacturer. "Avoir des retours directs des étudiants pendant quatre semaines nous donnera un aperçu honnête et humain des freins pratiques et comportementaux à cette pratique, ainsi que de ce qui les motive vraiment à participer."

Donner de l'argent pour recycler, le procédé n'est évidemment pas nouveau ! Il reprend même purement et simplement le principe de la consigne longtemps en vigueur sur nos contenants en verre. Le procédé peut aussi marcher sur le plastique ou l'aluminium, comme le détaille la publication américaine The Manufacturer. Aux États-Unis, 9 des 10 États ayant les taux de recyclage les plus élevés proposent une consigne, selon un rapport de Ball Packaging et Eunomia. À l'inverse, aucun des 10 États ayant les taux de recyclage les plus faibles n'offre d'incitation financière.

Le géant américain y voit aussi un moyen d'accélérer sa politique environnementale, lui qui n'est pas vraiment cité en exemple en la matière, de son besoin massif en eau pour certaines de ses usines à sa consommation très importante de plastique. Lors des récents JO de Paris 2024, Coca-Cola avait aussi été accusé de "greenwashing" avec ses gobelets réutilisables remplis depuis... des bouteilles en plastiques immédiatement jetées !

En France, où il reste encore du travail, le tri des déchets progresse aussi avec une moyenne nationale de 72 kg triés par habitant en 2023 selon Citeo qui l'explique grâce à la simplification du geste de tri pour 98% de la population. Les quantités d'emballages en plastique recyclées ont notamment bondi de 15% en 2023, dernière année où l'on dispose de chiffres complets.