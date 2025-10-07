Burger King en danger ? L'enseigne met en vente ses 116 restaurants après 36 ans d'existence dans ce pays

Le groupe Burger King y est en grande difficulté financière. Il s'apprête à fermer plus de 110 points de vente.

Une centaine de restaurants Burger King brutalement mis en vente ? La surprise est de mise quand on connait le succès rencontré par l'enseigne depuis son retour en France. Mais la recette de Burger King dans l'Hexagone est visiblement moins connue que celle de son burger phare, l'iconique Whopper...

Si l'enseigne cartonne en France et a gagné en popularité grâce à ses publicités décalées et humoristiques, elle affiche ailleurs des difficultés importantes. Elle a même été forcée de mettre en vente plus d'une centaine de ses restaurants.

Que les fans des burgers au goût fumé se rassurent, ce n'est donc pas en France que la chaîne de restauration rapide est en danger. Début 2025, c'est la branche argentine de l'enseigne qui a annoncé mettre en vente l'intégralité de ses points de vente selon La Nacion. La chaîne nord-américaine, qui a ouvert son premier restaurant argentin en 1989, s'apprête donc à se séparer de 116 établissements, répartis dans 11 districts. Le groupe mexicain Alsea, responsable de la franchise depuis 2006, avait déjà réalisé une opération similaire en Espagne en décembre 2024. Ellle avait alors vendu 54 restaurants, pour se concentrer sur les marques plus rentables comme Starbucks dont elle gère aussi les établissements sur ces marchés.

Jusqu'en 2018, la chaîne occupait la deuxième place du secteur de la restauration rapide en Argentine, derrière McDonalds. Mais elle a été dépassée par l'enseigne locale de burgers, Mostaza, qui a su séduire les palais locaux. La pandémie de Covid-19 a ensuite aggravé les résultats de la marque, avec une baisse des ventes et une première vague de fermetures de plusieurs restaurants, une difficulté encore renforcée par l'inflation persistante dans le pays.

© SIPA

Et la situation du groupe orange et rouge n'est pas difficile qu'en Amérique du Sud ! Aux États-Unis, Consolidated Burger Holdings, qui exploitait 75 Burger King en Floride et en Géorgie, a été contraint de fermer une vingtaine d'établissements avant de déposer une demande de protection. Pour justifier ces fermetures, le propriétaire du groupe, Joseph Luzinski, a évoqué "la hausse des coûts de l'alimentation, la diminution de la main-d'œuvre et l'inflation".

Toms King, qui était l'un des plus grands franchisés de la chaîne outre-atlantique, avait déjà déposé son bilan en janvier 2023. Meridian Restaurants Unlimited, un autre franchisé de la marque, a déposé son bilan deux mois plus tard. 70 de ses 118 établissements ont été repris par d'autres franchisés.

Que les fans français de Whopper ou Steakhouse se rassurent, Burger King se porte bien mieux en France. Officiellement de retour depuis 2013, l'enseigne a passé un coup d'accélérateur dès l'année suivante en reprenant de nombreux emplacements de Quick, également géré en France par la franchise Bertrand. Depuis, le groupe occupe durablement la deuxième place du classement de la restauration rapide, avec 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024.

C'était 5 % de plus qu'en 2023, indique le média spécialisé LSA. Ce succès est fortement influencé par la présence publicitaire de la marque et les nombreuses collaborations et nouveautés proposées chaque année. Entre 2023 et 2024, la part de marché de Burger King est ainsi passée de 19 à 23 %, le groupe étant implanté dans de nombreux centre-villes, zones d'activités et même sur quelques aires d'autoroute.